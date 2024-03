'Tras la masacre': el vídeo del jefe de Gabinete de Ayuso que insistía en la manipulación de las elecciones tras el 11M

Hace unos años, el periodista Manuel Jabois preguntó al ahora jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qué echaba de menos de su época en la política.

Miguel Ángel Rodríguez, que había tocado techo como secretario de Estado de Comunicación y portavoz de Gobierno con José María Aznar, no vaciló en su respuesta: “La información. ¡La tenía toda! Imagina que el presidente del Gobierno tiene que hacer una declaración en favor de la energía nuclear dentro de cuatro meses porque yo decido el día, la hora y el acto. Pues bien: tengo ese tiempo para diseñar una campaña de información. Meto un reportaje en un periódico y en una televisión sobre la energía nuclear e influyo para que no sé quién esté hablando de la energía nuclear, y todo eso se conduce para que cuando salga la declaración del Gobierno, la gente diga: ‘Joé, qué bien ha estado el presidente sobre esto’. Eso es lo que echo de menos”.

“¿La manipulación?”, interrogó Jabois.

“Absolutamente”, corroboró Rodríguez, “pero no como una expresión mala. No una manipulación contraria a la verdad, no es una mentira. [...] Para eso estás en la portavocía del Gobierno”.

Editor de vídeos para FAES

A pesar de haber abandonado la política activa, tras dejar el Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez no se desentendió del todo de esa tarea que tanto decía echar en falta. Tal y como figura en su currículum en la web de la Comunidad de Madrid, colaboró “editando vídeos para la FAES”, fundación que presidía José María Aznar. Entre todos, destaca uno, que tituló Tras la Masacre, sobre los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, una pieza audiovisual de 14 minutos que sirve como paradigma de la alteración de la realidad y que vio la luz en marzo de 2005.

Se estrenó en el marco de un acto en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde FAES, bajo el título ‘Las elecciones libres y sus enemigos’, quería contar su versión del 11M y cómo influyó en las elecciones del 14 de marzo.

“Después de sufrir durante décadas el acoso de ETA, los terroristas atacaron en Madrid, dejando un reguero de 192 muertos y más de 1.400 heridos”. Con el logo de ETA e imágenes de atentados de la organización terrorista, una voz en off daba comienzo así al mini documental de Miguel Ángel Rodríguez. Acompañado de apenas unas imágenes de los terroristas yihadistas [no se menciona a Al Qaeda], la voz proseguía dando pábulo a las teorías de conspiración: “El ataque fue similar al que ETA había previsto tres meses antes en la estación de Chamartín. [...] La masacre de los terroristas, el 11M, no fue distinta de otras matanzas de ETA en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en toda España”.

El vídeo acusaba al PSOE de “aprovecharse políticamente del drama”. “Como si de una batalla política se tratara”, relataba la voz en off, “la izquierda, junto con los movimientos antisistema, lanzó una estrategia. El culpable obligatoriamente tenía que ser el Gobierno del Partido Popular, justo dos días antes de que se abrieran las urnas”.

Ese 11 de marzo, según denunciaba el vídeo, “el PSOE tuvo la oportunidad de representar la obra de teatro que habían ensayado durante meses”. En la cinta se afirmaba que “la verdad es que los terroristas islamistas quisieron cambiar el Gobierno de España” y, para lograrlo, “no dudaron en provocar el mayor atentado en la historia de España. No pusieron las bombas solo para matar, sino para volcar el resultado electoral”.

Fotograma de 'Tras la masacre'.

Con el objetivo de defender las mentiras del Gobierno del PP respecto a la autoría del atentado, la reproducción insistía en que “el terrorismo de ETA ha costado 1000 muertos” y “cuando el terrorismo asesinó el 11M, la izquierda y los movimientos antisistema exigieron que en menos de 24 horas el Gobierno descartara directamente a ETA y solo investigara hipótesis distintas”.

"Pásalo"

Para poner fin a los 14 minutos de adulteración de los hechos, el vídeo de Miguel Ángel Rodríguez sembraba dudas respecto al interés real por conocer la verdad de lo sucedido. “El Gobierno posterior [el de José Luis Rodríguez Zapatero] no ha dado noticias nuevas, a la izquierda ya no le interesa lo que llamaban la verdad. Una vez que alcanzaron el poder, ya no les importa quién atacó, por qué atacó y para qué atacó a los españoles. [...] Un año después, y tras haberse cerrado en falso la Comisión de Investigación en el Congreso, porque no encontró motivos para inculpar al PP de las causas de la masacre, el pueblo español sigue sin conocer qué ocurrió en la izquierda española los días 12 y 13 de marzo”.

Un “pásalo” con las letras envueltas en fuego era el sello final de un montaje del que presume el jefe de Gabinete de Ayuso, destacándolo en su perfil en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid.