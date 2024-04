¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Y si se queda? Todos los escenarios antes de la gran decisión

La cuenta atrás termina. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará si continúa en su cargo o si se marcha tras agotarse el periodo de cinco días de reflexión que se ha tomado. El pasado miércoles, por sorpresa, Sánchez publicaba una carta abierta a la ciudadanía en sus redes sociales donde señalaba que cancelaba su agenda hasta el 29 de abril para meditar su continuidad como presidente después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, al admitir una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción.

"La pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", señalaba en su misiva.

Desde su publicación, han sido muchos los rumores sobre cuál será la decisión que Sánchez anunciará este lunes. Mientras, las bases socialistas se han movilizado este fin de semana para mostrarle su apoyo en las calles y el propio partido ha llenado las redes sociales de mensajes de apoyo al presidente del Gobierno.

Fuentes de Moncloa insisten en que es una decisión personal de Sanchez, meditada en familia, y que su reflexión no se basa en ninguna estrategia o táctica electoral. De hecho, la mayoría de ministros y cargos destacados del PSOE se enteraron de la carta una vez que estuvo publicada.

Pero, ¿qué pasa si se queda? ¿Y si se va? En El HuffPost repasamos todos los escenarios que podrían darse una vez Sánchez comparezca para anunciar su decisión.

Pedro Sánchez se queda

Pedro Sánchez Europa Press via Getty Images

1. Pedro Sánchez podría decidir mantenerse como presidente del Gobierno al dejarse convencer por su familia y su círculo más íntimo de que "merece la pena", como así le han hecho llegar en estos últimos días. Sin embargo, esta opción se antoja muy difícil tras el cataclismo político que ha tenido su decisión inédita de recluirse en Moncloa durante cinco días para pensar si sigue o no. De hecho, podría llegar a tener incluso una incidencia negativa en las buenas perspectivas del PSC en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y en las del PSOE en las europeas el 9 de junio.

2. Pedro Sánchez condiciona su continuidad como presidente a superar una cuestión de confianza en el Congreso. La fórmula viene recogida en el artículo 112 de la Constitución. En él se afirma que el presidente la presentará ante la Cámara Baja "previa deliberación del Consejo de Ministros" y se entenderá otorgada si obtiene el voto favorable de la mayoría simple del Congreso; esto es, más síes que noes y tras un debate similar al desarrollado en las investiduras, con intervención inicial y turnos para las demás formaciones.

De no obtener dicha confianza, el efecto sería similar al que se produciría si hubiera dimitido, que no continuaría al frente del Ejecutivo. En ese escenario, se abriría un nuevo periodo de consultas del rey para hablar con los grupos parlamentarios del Congreso y buscar un nuevo candidato que presentar al debate de investidura.

En principio, todos los partidos que votaron a favor de su investidura le apoyarían de nuevo, a excepción de Junts. El voto afirmativo de los de Puigdemont sería de nuevo necesario para superar la moción de confianza.

Pedro Sánchez se va

Pedro Sánchez Europa Press via Getty Images

1. Pedro Sánchez podría dimitir como presidente del Gobierno, de igual modo que hizo Adolfo Suárez en 1981. La Constitución recoge este supuesto en su artículo 101: en caso de dimisión o fallecimiento del presidente, todo el Gobierno cesa, pero se mantiene en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo.

Según lo dispuesto por la Ley del Gobierno, las funciones del presidente son asumidas por los vicepresidentes o, en su defecto, por los ministros. Lo más probable en este caso es que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se hiciera con el control del Gabinete de forma provisional.

Lo siguiente sería iniciar el procedimiento para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno. Es decir, un candidato deberá someterse a una investidura y recibir la confianza de la Cámara para ser investido presidente.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes, se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

Cabe destacar que, aunque el Gobierno esté en funciones, tanto el Congreso como el Senado se mantendrían activos y con plenas funciones. De esta manera, por ejemplo, se podría aprobar la ley de amnistía o continuarían las comisiones sobre la trama de mascarillas del denominado 'caso Koldo'.

2. Sánchez mantiene su intención de dejar la presidencia del Gobierno y anuncia una convocatoria electoral que sólo podría ser factible a partir del 31 de mayo, ya que la Constitución no permite proceder a una disolución de las Cortes "antes de que transcurra un año desde la anterior". Y dado que la última disolución de las Cortes fue el pasado 30 de mayo, lo que dio lugar al 23-J, no podría volver a suceder esto hasta el 31 de mayo de este año. De ahí que los comicios sólo podrían ser del domingo 28 de julio en adelante.

Hasta el 31 de mayo, Sánchez se mantendría como presidente con todas sus funciones y el Congreso y el Senado tendrían plena actividad. Tras esa fecha, se procedería a la disolución de las Cortes, lo que pondría en peligro la aprobación de la amnistía y tumbando las comisiones de las mascarillas.