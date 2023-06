Una tuitera confiesa a Olona que le pone más que Abascal y ella responde: una palabra y dos emojis

A pesar de los constantes y lamentables ataques, en lo personal y en lo político, que está recibiendo Macarena Olona desde que abandonó el partido de ultraderecha Vox, la abogada del Estado no se achanta y sigue con su actividad normal en redes sociales. Mismo espacio donde en los últimos meses ha ido dejando consignas a favor de planteamientos tanto frecuentes en la izquierda, como en la derecha.

En ese contexto, Olona está recibiendo a diario numerosas muestras de apoyo, tanto en lo personal como en defensa del proyecto político que quiere llevar a las elecciones del 23-J. Y en medio de estas, se cuelan algunas que hacen las delicias de los tuiteros.

Precisamente, Macarena Olona ha respondido al comentario de una tuitera que asegura que le pone más ella que el líder de su anterior partido, Santiago Abascal. La anécdota tuvo lugar, precisamente, en una respuesta de la usuaria de la red del pajarito azul en cuestión a otro tuit de la propia fundadora de Caminando Juntos.

Olona había asegurado que tenía varios planes en caso de que finalmente se complicase la posibilidad de que su formación logre ser inscrita en el registro para el 23-J, ironizando con que nunca hay que empezar un aventura sin un "plan A, B... y Z".

En este sentido, la tuitera ha citado el tuit de Olona relatándole la anécdota, que, al parecer, comenzó con una encuesta en Instagram. "En el rollo este de las preguntas anónimas me preguntaron que si me ponía Santiago Abascal, contesté que me ponía más Macarena Olona", reconoció la usuaria @espinadecactus, detallando que una de las razones de esa atracción "es por estas cosas [contar con varios planes previstos según el escenario], es más lista que el hambre JÁ".

https://twitter.com/espinadecactus/status/1666093704329990153?s=20

Entonces, Olona ha apostado por dar una réplica tan sencilla como contundente a la tuitera. Le ha bastado con una sola palabra y dos emoticones: "Reina" y los emojis de una corona de la realeza y las sugerentes llamas del fuego.