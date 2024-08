Un abogado y piloto alerta de lo que ocurrirá si Carles Puigdemont vuelve a Cataluña en helicóptero

Parece inminente siete años después. Carles Puigdemont ya coquetea con su regreso a España para el previsible debate de investidura de Salvador Illa esta semana en el Parlament de Cataluña.

En 2017, Puigdemont huyó de la Justicia española con destino Bélgica, donde ha permanecido buena parte de estos largos años. Sólo los últimos meses, sabida su candidatura a las elecciones catalanas del 12-M, se mudó al sur de Francia.

El expresidente regional quiere volver ya, pero se puede topar con un problema: la detención que debería producirse ya que la amnistía aún no le incluye, por estar sus causas legales aún bajo investigación.

Por ello, se sopesan diferentes opciones. Una de ellas, que un helicóptero le traslade desde Francia a Cataluña, algo "inverosímil" en palabras del abogado, piloto y experto en derecho aeronáutico Ignasi Rubio a RAC1.

Para iniciar cualquier vuelo de helicóptero, por corto que sea, "haría falta un plan de vuelo e informar a las autoridades", prosigue Rubio, señalando que "los Mossos lo sabrían y le estarían esperando ", cree.

No es un problema de fronteras, dado que España y Francia no tienen controles por ser Espacio Schengen y miembros de la UE, pero sí es obligatorio "informar en el momento del despegue".

No hacerlo no podría ser una opción. Porque si se incumpliera la ley y no se informase a las autoridades "la empresa podría tener un problema, y al piloto le podrían abrir un proceso sancionador y retirarle la licencia", como sigue explicando a RAC1.