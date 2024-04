Un CIS 'express' sobre la carta de Sánchez pronostica que el PSOE se dispara 10 puntos sobre el PP

El PSOE ganaría las elecciones con un 38,6% de los votos, seguido del PP, a 9,4 puntos de distancia y con un 29,2% de los votos. Así lo indica un CIS 'flash' que el departamento dirigido por José Luis Tezanos elaboró el pasado viernes tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez y a dos de que anunciara que iba a continuar como presidente del Gobierno.

En tercera posición quedaría Vox, con un 11% en intención de voto, seguido de Sumar, con un 7,2% de los votos, confirmando su caída libre a costa de los socialistas.

Podemos obtendría el 2,6%, Junts el 1,4%, ERC el 1,2%. Por debajo del 1% se encuentra el BNG con el 0,9%, PACMA con un 0,7% empatada con EH Bildu y el PNV con un 0,5%.

El mismo CIS detallaba que el pasado viernes el 83,8% de los españoles conocía que Pedro Sánchez había publicado la carta en sus redes sociales y solo un 16% de la población no conocía la situación del periodo de reflexión de cinco días. Sin embargo, solo el 27% la había leído aunque el 58% conocía sus contenidos. Tan solo el 14% de la población no tenía idea de lo que comunicó Pedro Sánchez.

De esta forma el 43,1% de la población apoyaba el "gesto y la actitud de Sánchez" frente al mayoritario 44,6% de los españoles que no lo apoyaba.

Pese a esa disparidad, el 41,1% creía que Pedro Sánchez tiene razón frente al 38,8% que pensaba que no. El 11,2% aseguraba no tener el conocimiento suficiente como para opinar. Por cierto, el 69,9% del POSE era favorable a Sánchez, frente al 11,2% que pensaba que no.

La mayoría de los españoles, el 52,8% explicaba, respondiendo a una de las opciones que planteaba el CIS, que la política "se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable". De hecho, el 90,5% de los españoles consideraba que "deberían existir límites que no deberían traspasarse" en política. Más del 80% de la población cree que hay 'lawfare' en España donde también el 80% creía que había que reformar la justicia.

El 20,9% creía que Sánchez tiene que dimitir, el 11,7% que planteara una cuestión de confianza, el 23,6% que convocara elecciones cuando constitucionalmente se pudiera y el 36,7% explicar lo que ha sucedido y continuar gobernando.