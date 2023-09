Un dirigente del PP usa esta expresión para hablar de Sánchez e Intxaurrondo le corrige al momento

La presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha corregido la expresión utilizada por el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, durante la entrevista que le ha realizado en el programa del Ente público.

En las horas previas al inicio de la sesión de investidura del líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, Tellado se ha referido a Sánchez como el político que "está dispuesto a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo".

El diputado gallego incluso se ha refrendado en su expresión al afirmar "fíjese la palabra que utilizo". "Solo piensa en sí mismo. Se ha convertido en un problema para la política de nuestro país", ha asegurado.

Además, ha defendido que el PP viene "a romper la política de bloques y bloqueos" con la intención de poner al frente del Gobierno Feijóo, que ha definido como "una persona y un político de estado".

"Un político que fomente pactos de estado con las principales fuerzas políticas porque no se puede llegar al Gobierno de un país negando a la mitad de un país", ha destacado sobre el dirigente de su formación.

Entonces, Intxaurrondo le ha pedido que no utilice la expresión prostituir la democracia y la Constitución : "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista. Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje".

Tellado le ha contestado diciéndole a la presentadora que lamenta que no le guste su lenguaje y se ha reafirmado: "Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia".