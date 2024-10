Un hilo en Twitter y diferentes versiones: qué dicen Sumar, Más Madrid y Arenillas sobre la denuncia de 2023 contra Errejón

Lunes de expiación en la izquierda. Más Madrid y Sumar han dado hoy explicaciones sobre el 'escándalo Errejón' que se desencadenó el pasado jueves, cuando el dirigente anunció su salida de la política tras ser acusado por diferentes mujeres de violencia machista.

Rita Maestre, Manuela Bergerot y Mónica García han dado sus primeras explicaciones ante la prensa, asegurando que conocían que Errejón tenía “problemas personales” pero pensaban que eran “de otra índole”. Por eso, le recomendaron ayuda psicológica, aunque han afirmado que si hubieran sabido que era “un agresor no habrían recomendado ayuda”, habrían “ido a la comisaría”.

De hecho, han sido rotundas al afirmar: "Ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido por su parte que ella actuó con "prontitud" y "contundencia" al conocer las acusaciones, y que si hubiera tenido conocimiento de estos hechos "tan graves" anteriormente, "habría actuado igual" que como lo ha hecho esta semana. Es más, Díaz ha explicado que sobre la vida privada de Errejón sólo conocía "que iba a terapia". "Y sé que en este último año, por las informaciones que él me ha dado, iba mejor", ha explicado.

Primer tuit del hilo que incluía una denuncia pública contra Íñigo Errejón por tocamientos

Más confusas han sido las explicaciones que las dirigentes de Más Madrid y Sumar han dado sobre la primera denuncia pública que hubo contra Íñigo Errejón: la de una mujer que dijo en redes sociales haber sufrido tocamientos por parte del dirigente durante un festival de punk en Castellón en junio de 2023.

A través de un hilo en Twitter escrito de forma anónima, la joven aseguró hace ya más de un año que el diputado (al que menciona directamente) le tocó el culo en varias ocasiones sin su consentimiento. "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error. Lo dejamos correr otra vez, y yo dudaba mucho de que volviese a ocurrir después de que mi amiga C. le diese el manotazo. Sin embargo al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente”, escribía.

Tras el suceso, la misma mujer aseguró que un miembro del equipo de Errejón la llamó para "mediar". "Me llama una chica que se presenta como Loreto, y me dice que es amiga de Errejón, a lo que yo me quedé bastante cortada. Pidió disculpas por lo que me había pasado y se presentó como 'mediadora' para 'solucionar' la situación y 'reparar el daño'", escribió. La mujer se refería de forma directa en su hilo a Loreto Arenillas, quien fue expulsada el viernes por parte de Más Madrid al considerar que encubrió esta agresión.

Las versiones sobre cómo se gestionó esta denuncia pública, que después fue eliminada de la red social, dividen a Más Madrid, Sumar y a la propia Arenillas, de igual modo que arroja dudas sobre por qué no se practicó ninguna investigación al respecto. Más Madrid asegura que pidieron explicaciones directamente a Arenillas, pero que ella restó importancia al asunto.

Las coportavoces de Más Madrid Mónica García (c), Manuela Bergerot (d) y Rita Maestre (i), durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Madrid. EFE

"Nos enteramos por redes sociales. (...) Al día siguiente, hablamos con Loreto Arenillas y ella nos informó de que había contactado por su cuenta con la víctima", ha señalado Bergerot. Según la portavoz de la formación de la Asamblea, el partido acabó dando carpetazo al asunto. “Asumimos el error de haber dado por buenas sus explicaciones. Teníamos que haber ido más allá”, ha añadido, por su parte, Rita Maestre.

Una versión que no cuadra con la de la propia Arenillas, quien en redes sociales ha negado hoy que encubriera cualquier episodio de acoso de Errejón y ha reiterado que puso estos hechos en conocimiento de Manuela Bergerot. “Quizás no hice lo suficiente, pero lejos de encubrir u ocultar información, informé. La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores, ni hacerlos públicos ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normas internas y, más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio requería mayor acción”, cuenta en un comunicado.

Loreto Arenillas, en una imagen de archivo A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

Podemos ha intentado involucrar también en la gestión de esta denuncia a Yolanda Díaz. Su portavoz, Pablo Fernández, ha asegurado que informaron en su momento sobre ello a la vicepresidenta porque era la líder de Sumar y porque se encargaba de la confección de las listas para las generales del 23-J. Sin embargo, no ha querido desvelar cuál fue la respuesta de Díaz. "Nosotros hicimos lo que consideramos que era lo oportuno", ha dicho.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Europa Press via Getty Images

Horas después de esta acusación, Díaz ha admitido durante su rueda de prensa en el Congreso que habló con "Ione Belarra y con Más Madrid" sobre esta denuncia, pero que no le vio recorrido porque el hilo en Twitter fue eliminado y porque desde Más Madrid se dio por cerrado este asunto. "Nunca más volví a saber de este hecho", ha explicado. Sin embargo, Díaz no ha explicado por qué no habló con Errejón directamente sobre esta denuncia, como sí hizo la semana pasada ante las nuevas acusaciones publicadas en redes sociales contra él.

Cabe recordar que este hilo de Twitter fue visto por más de tres millones de personas los días que estuvo publicado y que la cuenta oficial en Instagram del festival de música en el que se produjeron los hechos afeó la actitud del diputado. “Errejón mano culo mal. Este verano, zapatillas en las manos”, señalaron en un comunicado en el que se mostraban hartos de que los "cisheteros se crean en el poder de hacer lo que quieran con nuestro cuerpo y nuestros espacios".