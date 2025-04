Ayuso, Abascal, Feijóo y Mazón: carroñeros del apagón; por Alán Barroso

Solo hay algo más oscuro que el apagón de ayer: el nivel de algunos políticos. Ayuso lo tiene claro: la culpa del apagón es del sectarismo de Pedro Sánchez. Literal. Nos apagamos porque votamos mal.

Abascal, como siempre, más cine que política. Dice que el Gobierno es “responsable directo” y que “retiene información”. Lo suelta sin pruebas, sin datos y sin vergüenza.

Feijóo, indignadísimo. Que si el Gobierno está “sobrepasado”, que si no hay explicaciones, que si España da mala imagen. Y todo eso… ¡23 horas después del apagón! Y perdona, no puede ser que te entren estas prisas por saber qué es lo que ocurrió ayer (mientras los expertos dicen que es complicado saberlo) cuando en seis meses no te has atrevido a preguntarle a Mazón dónde estuvo encerrado hasta las 20:28 el día de la DANA mientras morían 228 personas.

Y hablando de Mazón… Hoy exige “rigor” y “explicaciones”. ¿En serio? ¿Precisamente tú, que llevas seis meses escondiendote para no explicar las horas que estuviste encerrado en El Ventorro mientras tus ciudadanos morían? Claro que tenemos que exigir explicaciones sobre lo ocurrido con este apagón, porque no es tolerable que ocurra algo así en un país supuestamente desarrollado, pero es que escuchar a todos carroñeros estos haciéndose los dignos me hace hervir la sangre.