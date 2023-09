VOTA: ¿Ha hecho bien Sánchez al no intervenir en el debate de investidura de Feijóo?

Sorpresa mayúscula. El PSOE ha recurrido este martes al exalcalde de Valladolid Óscar Puente para reprochar al líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que utilice el argumento de la lista más votada para aspirar a gobernar, cuando el ahora diputado socialista perdió la Alcaldía por una "coalición" de PP y Vox.

La elección de Puente para responder a Feijóo en nombre del grupo parlamentario socialista, en lugar de Pedro Sánchez o de Patxi López, ha sido "una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP", según explican fuentes del PSOE.

"Feijóo ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó reconocerlo, reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado (en las elecciones municipales de mayo de 2023). En una democracia parlamentaria encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones, gana quien logra formar gobierno", ha señalado Puente.

La decisión del PSOE ha generado reproches entre la bancada del PP. "Cobarde, cobarde", han coreado acto seguido algunos de sus diputados, a los que la presidenta el Congreso, Francina Armengol, ha llamado al orden para recordar que en la Cámara se viene "a debatir" y que no aceptará "ningún insulto".

¿Ha hecho bien Sánchez en no intervenir en el debate de investidura de Feijóo y delegar en Óscar Puente? Puedes votar en nuestra encuesta para mostrar tu postura y, después, consultar qué opinan el resto de usuarios de El HuffPost.