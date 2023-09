Yolanda Díaz dice que desconoce si repetirá como ministra: "Lo sabe Sánchez"

Yolanda Díaz echa balones fuera. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha evitado este miércoles hablar sobre la posibilidad de que Irene Montero continúe al frente de Igualdad asegurando que la conformación del Gobierno depende única y exclusivamente de Pedro Sánchez.

En una entrevista en el programa matinal de Catalunya Ràdio, la líder de Sumar ha tenido que hacer frente a la pregunta de si Montero debe mantenerse en el Ejecutivo en el caso de que se reedite el gobierno progresista. Al respecto, Montero ha dicho: "No hablamos de personas. ¿Sabe usted si seré ministra? Yo no lo sé. Lo va a saber Pedro Sánchez. No negocio así. Hay que respetar a los presidentes del gobierno", ha zanjado. Así, Díaz se ha limitado a decir que con el PSOE están negociando un programa de gobierno y no las posibles carteras, pese a que se da por garantizada su continuidad y algunos digitales hablan de la posible inclusión de Íñigo Errejón en el nuevo Ejecutivo.

La continuidad de Irene Montero al frente de Igualdad es una de las peticiones expresas que Unidas Podemos está haciendo dentro del seno de Sumar. La ministra en funciones fue 'vetada' de las listas del partido de la vicepresidenta y ya no es diputada. Su compañera, Ione Belarra, ha insistido este miércoles en este deseo durante una entrevista en RTVE. "Podemos tiene que estar en el Gobierno e Irene Montero en la cartera de Igualdad es nuestra mejor representante", ha dicho. Sumar, por su parte, se limita a "tomar nota" de dicha petición.

Aunque Díaz descargue toda la responsabilidad en Pedro Sánchez, el primer gobierno de coalición en democracia formado por PSOE y Podemos fue pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y su composición ministerial fue uno de los primeros elementos de la negociación. De hecho, cinco de los actuales ministros del Gobierno fueron elegidos a propuesta de Podemos.

En todo caso, parece poco probable que Irene Montero pueda continuar como ministra de Igualdad en el caso de que se pueda formar un nuevo Ejecutivo. En la campaña del 23-J, Pedro Sánchez aireó que había mantenido diferentes "discrepancias" con ella y que trató de "persuadirla del error que se había cometido" con la ley del sólo sí es sí.