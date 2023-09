Dura reprimenda en Bruselas a PP y Vox tras cargar contra Irene Montero: "Esto no es un circo"

El presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Robert Biedron, ha protagonizado una escena tremenda en las últimas horas tras verse obligado a retirarle la palabra a la eurodiputada del PP, Rosa Estaràs, y expulsar al eurodiputado de Vox, Hermann Terstch, tras sus críticas contra la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

Estaràs aprovechó su turno de intervención para hablar de las reducciones de condena por la ley del 'sólo sí es sí' y Biedron se quitó los cascos y tuvo que interrumpirla.

"Necesito intervenir. Le daré su turno de palabra si se ciñe a las prioridades de la Presidencia. Si no, no le daré la palabra", señaló el presidente de la comisión, antes de que la eurodiputada popular volviese a indicar que Montero "no ha pedido perdón a las víctimas de Europa, las víctimas españolas".

Tras ver la escena, Biedron le retiró la palabra. "Muchas gracias, señoría. La siguiente en mi lista es Maria Noichl, de SPD", aseguró, mientras Estaràs seguía hablando con el micrófono apagado e interrumpía a la eurodiputada alemana.

"Es mi turno de intervención. Pido a la diputada española que se calle la boca. Los españoles se avergonzarían de usted", defendió Maria Noichl.

El presidente de la comisión tuvo que volver a intervenir para pedirle a la eurodiputada del PP que se callara. "Señoría, por favor, cállese. Su tiempo se ha acabado. Su tiempo se ha acabado. No está hablando sobre el tema que nos ocupa. Así que le doy la palabra a otra persona", justificó.

"¿Quiere un poco agua? Señorías, por favor, si quieren hacer su política nacional vayan a sus parlamentos nacionales. Este es el Parlamento Europeo. Estamos debatiendo asuntos europeos", sentenció Robert Biedron.

Minutos después, Hermann Terstch ha irrumpido en la comisión, pese a no ser miembro de la misma, criticando a Irene Montero y mostrando un cartel. Algo que volvió a encender a Biedron.

"Por favor, abandone la sala. Si usted ha venido a dar el espectáculo para su público nacional, no lo haga otra vez. Este no es el lugar. Tenga un buen día. Esto no es un circo, es una comisión parlamentaria", destacó el presidente de la comisión