Yolanda Díaz, sobre la ley del 'sólo sí es sí': "Se pudo haber hecho mejor"

"Se pudo haber hecho mejor". La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido muy clara durante su entrevista en El Programa de Ana Rosa y ha reconocido que, aunque no puede ni debe "desvelar los debates internos", ella siempre ha tenido su "opinión propia".

La candidata de Sumar a las próximas elecciones generales también ha defendido que "se pueden cambiar las cosas, no pasa nada, somos humanos", como ella tuvo que hacer "en plena pandemia". "Corregí una norma, porque los empresarios de los sindicatos me dijeron que no estaban funcionando bien y yo dije, no se preocupe, lo vamos a corregir", ha añadido.

"No comparto en nada la guerra de sexos de Abascal. El feminismo es libertad para las mujeres. Pero también para los hombres", ha asegurado la ministra de Trabajo.

Sobre la polémica que ha suscitado la propuesta de la "herencia universal" a los jóvenes mayores de edad de hasta 23 años, Díaz ha justificado que se trata de una medida "modesta", pese a los reproches de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

"A la vicepresidenta Calviño la he escuchado cuando heredé el salario mínimo, cuando apliqué los ERTEs, decir lo mismo. Ahora, con los becarios, dijo que no podemos sacar el estatuto, pero a medida que pasa el tiempo, la vicepresidenta Calviño se acaba sumando a estas propuestas”, ha razonado.

Yolanda Díaz ha justificado que la iniciativa se financiaría a través de "los impuestos a los que más tienen". "Tienen que aportar más. ¿Por qué rescatamos a la banca y no que los jóvenes puedan tener un buen futuro?”, ha cuestionado.

"El referéndum y la consulta no están encima de la mesa"

Tras ser preguntada por Ana Rosa Quintana sobre la posibilidad de que Sumar ponga sobre la mesa la posibilidad de aplicar un referéndum o una consulta en Cataluña, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha señalado que ambas cosas "no están encima de la mesa".

"La única receta que tenemos es diálogo, diálogo y diálogo. Han querido convertir la política en algo que aleja a la ciudadanía de la misma", ha defendido.

La candidata de Sumar y ministra de Trabajo también ha criticado que la situación ha cambiado "mucho" y "está todo mucho mejor", pero ha advertido de lo que podría ocurrir con Vox en el Gobierno.

"¿Usted cree que si Gobierno Vox con el PP va a mejorar la relación que tenemos con Cataluña? Lo que no tiene sentido es hablar de lo mismo siempre", ha destacado.