Revuelo mayúsculo por la comparación que ha hecho Gabriel Rufián sobre Yolanda Díaz

Europa Press via Getty Images

Gabriel Rufián ha concedido una entrevista este martes a Risto Mejide en Todo es mentira, el programa que presenta junto a Marta Flich en Cuatro, y ha dejado uno de esos titulares que van a dar que hablar durante varios días.

"Me da más miedo Yolanda Díaz que Santiago Abascal", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Ha comentado el dirigente catalán que "Abascal ya todo el mundo sabe qué es" pero, en cambio, no pasa lo mismo con la ministra de Trabajo y líder de Sumar, la agrupación de partidos a la izquierda del PSOE que ha ocupado el lugar de Podemos en el tablero político.

"Yolanda con el hecho de que deje en la cuneta a gente como Irene Montero simplemente porque le han dicho que así le va a ir mejor, que no se le entiendan según qué cosas. Le tiene que ir bien. Todos aquellos que somos conscientes de la alternativa somos conscientes de que le tiene que ir bien. Me da miedo que no sea lo suficiente valiente", ha añadido.

"Me preocupa mucho más la actitud del progresismo español que el fascismo español porque el fascismo español todo el mundo sabe lo que hay y lo que va a haber", ha sentenciado.

Estas palabras de Rufián han generado un importante revuelo en Twitter y rostros de Sumar como Ernest Urtasun le han respondido.

"ERC y sus votantes nos merecen el máximo respeto, pero creo que a @gabrielrufian no le está probando esta campaña electoral en plena ola de calor", ha dicho Urtasun, portavoz de campaña del partido de Yolanda Díaz.