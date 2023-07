Piqueras no puede aguantarse al darse cuenta de que le ha cambiado el nombre a Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular en las elecciones generales del 23J, ha acudido esta noche a Informativos Telecinco para responder a las preguntas de Pedro Piqueras sobre su plan para gobernar en caso ganar y, también, algunas cuestiones de actualidad, como la macroencuesta electoral del CIS, que por primera vez le da la victoria al PP aunque sin alcanzar la mayoría absoluta incluso con ayuda de Vox.

Feijóo, ajeno a los números de otras encuestas que lo alejan de la mayoría absoluta, insiste en que su meta después del 23J es la de gobernar sin la ayuda de la ultraderecha: "No tengo más objetivo que un gobierno en solitario". El presidente del PP ha apuntado que "está difícil, pero no imposible" y sitúa "a unos 25 escaños" su gran meta para no tener que pactar con Vox.

Ha sido justo antes de escuchar el análisis de Núñez Feijóo sobre la macroencuesta del CIS cuando Pedro Piqueras, con el que acababa de ver un vídeo que resumía los resultados del barómetro y los posibles pactos que dejarán las urnas después del 23J, ha tenido un lapsus linguae y le ha cambiado el nombre al líder del Partido Popular: "¿Algo que comentar, señor Abascal?", le ha dicho el conductor de la segunda edición de Informativos Telecinco.

Consciente del error, Piqueras se ha echado a reír y ha pedido disculpas por la equivocación, asegurando que el cambio de nombre estaba motivado porque pensaba en la siguiente pregunta para Núñez Feijóo, sobre el presidente del partido de ultraderecha. "Estaba pensando en preguntarle sobre la posibilidad de formar gobierno con él", ha argumentado el presentador.

El líder del PP, impertérrito y con ambas cejas levantadas, ha encajado el golpe de Piqueras con una sonrisa y cargando contra el coste que tienen las encuestas del CIS, un "desperdicio económico y broma que nadie se cree", ha dicho Núñez Feijóo sobre la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El lapsus linguae de Pedro Piqueras no ha escapado a los oídos de los espectadores de la entrevista, que en redes sociales como Twitter, han celebrado el error del presentador de Informativos Telecinco, que esta semana ha entrevistado a los candidatos de los cuatro partidos con más posibilidades de acaparar el mayor número de escaños en las próximas elecciones generales. Yolanda Díaz el lunes, Santiago Abascal el martes, Alberto Núñez Feijóo este miércoles y Pedro Sánchez, que lo hará este jueves.