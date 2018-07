10 consejos para hacer un buen vídeo de viajes

Las nuevas tecnologías nos permiten recordar nuestras mejores experiencias viajeras mediante las fotos y vídeos que subimos a las redes sociales. Son gratis, no cogen polvo en las estanterías ni ocupan espacio en los cajones. Es sin duda la mejor forma de inmortalizar nuestras vacaciones.

Las fotos precisan técnica y buen hacer, pero los vídeos requieren un poco más de trabajo y planificación. En este artículo voy a darte unos consejos sencillos pero muy importantes para que puedas hacer un buen vídeo de tus próximos viajes.

A.- Pre-producción, lo que has de organizar antes de iniciar el viaje

1.- Define el formato de tu vídeo

Decide que tipo de vídeo quieres hacer. Cuánto va a durar, temática, estilo, contenidos... Diseña una escaleta de tu futuro documental. Inspírate en los canales de YouTube de otros viajeros para tomar ideas.

2.- Selección del equipo

Un buen equipo no tiene que suponer una gran inversión. La tecnología nos permite disponer de magníficas cámaras a precios asequibles, pero si queremos hacer vídeos excelentes hacen falta algunas cosas más. Un vídeo es imagen y sonido, por lo tanto el audio es fundamental. Si además queremos ser los presentadores de nuestros documentales o incluir entrevistas, un micrófono es imprescindible. Una buena imagen no se consigue fácilmente, pero un trípode o gimbal nos ayudará mucho a obtener ese plano perfecto. Por lo tanto un equipo de filmación completo ha de constar de cámara, micrófono y soporte.

3.- Investiga si se puede filmar

Quieres hacer un vídeo sobre los palacios imperiales de Viena y allí descubres que está prohibido filmar dentro. Has planificado una guía audiovisual de Estocolmo, pero ese fin de semana está lloviendo todo el tiempo y a las cuatro de la tarde ha oscurecido. Tienes todo preparado para filmar los mercados de artesanías de los Pueblos Mágicos de México y cuando los visitas no es día de mercado. Pretendes volar tu dron en el desierto del Sahara y al entrar en Marruecos te lo retienen porque están prohibidos. Todas estas situaciones se evitan investigando antes del viaje.

B.- Producción, el trabajo que se hace durante el viaje.

4.- Filmar lleva tiempo

Igual que un buen fotógrafo se toma su tiempo antes de hacer el disparo, un buen realizador también lo necesita. Incluso del objeto mas pequeño tienes que filmar todos sus ángulos y hacer varias tomas. Realiza muchos planos distintos unos de otros. Evita que todas las imágenes parezcan siempre la misma aunque sean del mismo lugar.

5.- Concéntrate en filmar material necesario para crear tu historia

La técnica conocida como yo voy grabando todo y luego ya monto algoes un gran error que nunca lleva a un buen vídeo. Has de grabar las imágenes y los lugares que necesitas para montar tu documental en función del guion que has creado. Una vez que tienes esas imágenes imprescindibles, todos los planos extras son bienvenidos, nunca sobran.

6.- Planos olvidados

Existe una tendencia entre los aficionados a los vídeos de viajes a filmar planos generales y con movimiento de cámara. Los planos detalle que captan lo más diminuto de la grandeza de las cosas y los planos fijos, en los que la cámara permanece quieta, no pueden faltar en un buen documental de viajes. No te olvides de los planos recurso, planos de las cosas cotidianas de un lugar, que en la edición son fundamentales para vestir bien el vídeo

7.- Ojito con el sonido

Si queremos captar el sonido ambiente, ser presentadores del documental o hacer entrevistas, primero has de conocer las prestaciones de audio de tu equipo, para lo cual es necesario haber hecho pruebas de sonido antes. Durante la filmación has de evitar hablar en lugares donde haya tráfico, viento, caídas de agua, obras...

C.- Post-producción, la edición de las imágenes

8.- Planos cortos

No editéis planos muy largos. Si es un plano fijo en tres segundos hay tiempo de sobra para verlo y si es en movimiento más de cinco segundos empieza a ser largo. Por lo tanto, es muy importante haber filmado muchas tomas diferentes durante el viaje.

9.- Trabaja bien el audio, es la mitad del vídeo

El audio ha de acompañar a la imagen. No hay que usar sintonías invasivas. Melodías neutras quedan mejor que un hit musical. Si necesitamos varias pistas de audio al mismo tiempo (voz de narrador y melodía de fondo) hay que ajustar bien el volumen para que se sincronicen y una pista no invada a la otra. Recuerda usar siempre música sin copyright para que no tengas reclamaciones de derechos.

10.- La mejor transición es la que no se pone

Las plantillas y transiciones pre-configuradas de los programas de edición son horrorosas y destrozan los vídeos. La mejor transición es la que no se pone, esto es, una toma da paso a la siguiente. Un fundido de dos imágenes o un fundido en negro, pueden dar valor al vídeo si las utilizamos en el momento adecuado, pero otras transiciones mas "artísticas" son para enviarlas a la papelera y no reciclarlas jamás.

Aplicando estos consejos podrás hacer vídeos como el que hice el año pasado durante mis vacaciones en Bali. Con muchos planos diferentes, una historia que contar y cuidando el audio podrás recordar tu viaje para siempre.