'Selfie and go': Viajar en tiempos de Instagram

Viajar y contarlo en redes sociales es un binomio difícil de separar. En tiempos de Instagram es una provocación hacer un viaje y no subir fotos mostrando ese sufrimiento en una playa paradisíaca, el espíritu wanderlust buscando salir de la rutina, la mentalidad mindfulness que te lleva a no conocer límites o comiendo un bocadillo de torreznos en las fiestas del pueblo. Cualquier cosa, pero publicar algo y seguir alimentando a los seguidores.

Mucha gente acaba convirtiéndose en un personaje atrapado en su propio perfil de Instagram. La búsqueda de la foto por encima de todas las cosas está condicionando nuestra forma de viajar. Bien lo sabe Norberto Rodríguez, un canario que fundó come2indonesia, el primer operador turístico para el mercado hispano especializado en Indonesia - la gente nos pide que les llevemos al punto exacto donde tomar la foto para Instagram e irse a otro lugar para hacerse otra foto sin visitar el monumento.- Esta forma de viajar empieza a conocerse dentro del sector turístico como Selfie and Go que podríamos traducirlo como "ya me he hecho la foto, ya nos podemos ir".

Este tipo de viajeros ya son un nicho de mercado a los que hay que organizar el viaje a medida. Según Norberto - vamos a empezar a diseñar tours donde lo que se visita es el punto exacto donde tomar la fotografía de postal, dejando de lado la visita al lugar porque no es lo que interesa a este tipo de clientes. - De hecho en come2indonesia ya han empezado a trabajar con esta clase de demandas - en algunos circuitos nuestros guías llevan drone para que el cliente pueda tener esa foto épica que vienen buscando.-

Esta realidad está generando nuevas ideas de negocio para dar al turista lo que el turista pide. Bali se está llenando de columpios suspendidos sobre sus volcanes, arrozales, lagos y llanuras donde por un precio que puede llegar hasta los 50€, te puedes balancear durante unos minutos para que obtengas esa instantánea mágica.

El crecimiento de esta moda obliga a imponer restricciones. Cada vez en mas monumentos y lugares con mucha afluencia turística están prohibiendo el palo del selfie ante las molestias que supone para la gente y el peligro para el patrimonio.

Muchas de las personas que viajan pensando donde hacerse la foto de postal siguen a Marina Comes la Instagramer de viajes mas influyente de España. - Desde niña siempre me ha gustado viajar y la fotografía, de hecho antes de dedicarme a Instagram trabajaba de abogada destinando gran parte de mi sueldo y tiempo libre a estas dos aficiones. Para mi Instagram ha sido la plataforma de difusión de una pasión que ya existía.-

Marina es una de las profesionales mas demandadas del sector turístico y son muchas las personas que harían lo que fuera por parecerse a ella. - Ahora veo mucha gente "instagramizando" su vida. Personas que apenas han viajado pero les encanta ese estilo de vida y hacen lo que sea para ser travel influencer.- Sobre cómo Instagram está cambiando la forma de viajar, Marina lo tiene claro – Es una consecuencia inevitable que la gente quiera ir a los sitios que ve en Instagram. Lo importante es tener una motivación para dejar el sofá de casa y salir a viajar, aunque esa motivación sea conseguir la foto que vio a los travel influencers que siguen.-

Condicionar un viaje a la obtención de fotos para publicarlas en redes sociales es una forma de viajar totalmente respetable. De hecho quien escribe este artículo se declara culpable de hacerlo con demasiada frecuencia, mas de la que desearía. Cada persona es libre de gestionar el tiempo y dinero de sus vacaciones como mas feliz le haga, siempre que lo haga de forma responsable. Por ello aprovecho para recordar a los amantes de Instagram que los selfies con menores de edad o interaccionando con animales salvajes no te hacen mas interesante, te hacen mas irresponsable.

Quiero terminar este artículo invitándote a ver la secuencia de la película La vida secreta de Walter Mitty donde Ben Styler pregunta a Sean Penn porque no toma la foto del leopardo que tiene a tiro de cámara si lleva meses persiguiendo esa instantánea. Respuesta - si me gusta un momento, no quiero distraerme con la cámara. -