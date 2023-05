El acertijo del parentesco que te hará estrujarte el cerebro 

Si eres de los que le gusta medir su inteligencia, siempre puedes probar con un acertijo. Este tipo de adivinanzas hacen que, de manera amena y divertida, pongas a prueba tu capacidad de razonamiento y comprensión lectora. ¿Te atreves con el que proponemos hoy?

En este reto te planteamos una relaciones de parentesco. A priori parece simple, pero tienes que leer muy detenidamente el enunciado, porque es fácil caer en el error.

De hecho, solo el 3% de las personas consiguen resolverlo. Esperemos que tú seas uno de los que den con la respuesta correcta para engordar este porcentaje.

El acertijo del parentesco

Eres una mujer y se te plantea lo siguiente: "Si la hija de Teresa es la madre de mi hija, ¿qué soy yo para Teresa?".

Como pista decirte que puedes ser su abuela, su madre, su hija, su nieta, eres tú misma Teresa o no estás segura de la respuesta, aunque aseguramos que sí que hay una correcta.

Y la solución es...

La solución es que eres su hija. Tenías que tener en cuenta que tú misma eras quien hacías la pregunta de quién es la hija de mi madre. Lógicamente, yo, por lo tanto, yo soy la hija de Teresa y si yo planteo la cuestión, soy su hija.

¿Has acertado? A nosotros también nos ha costado, es bastante complicado. Pero si no lo has podido resolver, no te preocupes, es una prueba para simplemente entretenerse. Lo más importante es agilizar el cerebro día a día, así que ¡a seguir practicando!