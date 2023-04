Acertijo visual: ¿cuál es su relación familiar?

Ha llegado el momento de descubrir que los acertijos visuales no suponen ningún reto para ti. Con estos divertidos ejercicios mentales puedes mejorar tu memoria y agilidad visual, a la vez que entrenas al cerebro para que las tareas del día a día sean más sencillas.

Los expertos en psicología han comprobado que adivinanzas, acertijos visuales y cualquier otro juego que supone un entrenamiento mental constituyen una valiosa herramienta para prevenir ciertas enfermedades tales como el alzheimer, la demencia senil e incluso otras más puramente psicológicas como la ansiedad y la depresión.

Te proponemos el reto, pero antes de ponerte manos a la obra, como siempre, evita cualquier tipo de distracción, concéntrate 100% en la frase y al turrón. No es fácil, pero tampoco imposible: el 2% que lo realizaron lo resolvieron con éxito.

¿Qué relación familiar hay entre ellos?

Si ya estás preparado, el reto que te proponemos hoy es adivinar el parentesco que une a Tomás con el chico. Lee la frase con calma, no te apresures a dar una respuesta si no estás totalmente convenido. Pero eso sí, no dejes correr demasiado el reloj, porque tan solo tienes 5 segundos para solucionarlo. ¡Tic, tac, arrancamos!

Acertijo visual de la relación familiar

¿Cuál es la solución?

Ha finalizado el tiempo. Si has llegado a este punto sin hacer trampas, ya te podemos decir la respuesta: Tomás es el hermano del chico.

Si se analiza la frase detalladamente se puede resolver sin problemas. El hijo único de mi abuela se refiere a su padre, al ser hijo de su padre, caben dos posibilidades: ser su hermano o su primo, pero al especificarte que dicho padre es hijo único, es imposible que sean primos, solo queda la posibilidad de que sean hermanos.

¿No lo has acertado? No te preocupes, porque semanalmente te proponemos nuevos retos visuales y acertijos con los que dejar brotar tu inteligencia. ¡Mucha suerte para la próxima!