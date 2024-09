Acude a la justicia porque el banco le cobra 11.000 euros en comisiones y un tribunal le condena a pagar 800 euros más

El empresario francés Daniel Neveux promete no rendirse. Su historia, su batalla judicial, ha ido adquiriendo eco a razón de los titulares que ha desencadenado. Es un caso en el que el jefe del Taller de Construcción y Fabricación Mecánica (ACFM), desde donde fabrica piezas de metal en la localidad de Saint-Orens (Toulouse), se ha visto obligado a pagar 800 euros en los tribunales, cuando lo que trataba era de reclamar que el banco le había cobrado unos 11.000 euros en comisiones.

Así lo recoge La Depeche en una información en la que explica que la decisión de dicho tribunal de comercio de Toulouse fue la de rechazar su solicitud de reclamación. Este profesional, cuyo grueso de actividad laboral se destina al mundo de la aeronáutica, había solicitado dos préstamos al Banque Populaire Occitane de Saint-Orens, por valor de 100.000 y luego de 50.000 euros, en 2020 y 2021, respectivamente.

Según dicha noticia, como tanta otra gente, Neveux acusaba el golpe económico de la pandemia internacional del coronavirus, pero en 2022 logró recuperarse con una gran rentabilidad económica. Incluso vendió una propiedad y quiso dejar pagados dichos préstamos. Pero antes preguntó si no habría penalizaciones por pagar todo antes de lo esperado. El asesor de clientes le dice que no -verbalmente-. Y después llegaron los 11.000 adeudados en ese concepto.

Más de cuatro décadas siendo cliente del banco

El resultado en tribunales fue el esperado, se consideró que debía pagar las costas, es decir, esos 800 euros, pero la clave está en que se desestima la reclamación porque se considera que era plenamente consciente al firmar dichos contratos en los que sí se hacía referencia a las cláusulas con penalizaciones del 6%.

"Estoy muy decepcionado por esta decisión judicial, que favorece la olla de hierro frente a la de barro", criticó Daniel Neveux, quien no obvió que había sido cliente de ese banco desde hacía más de 40 años, para señalar que "pero no me rendiré. Continuaré el procedimiento". La próxima cita de esta historia, se dirimirá de nuevo en tribunales en enero de 2025.