Alerta por este número de teléfono: si te llama no lo cojas

Continúan llegando alertas sobre los distintos números de teléfono a los que no deberías descolgar cuando te llaman. Aunque en los últimos años los usuarios que se encuentran con llamadas que esconden estafas o simplemente campañas promocionales y publicitarias han optado por vías como buscar en Internet si el número en cuestión tiene alertas en este sentido, siempre hay alguno que se escapa.

En este sentido, y según el digital AdslZone, están creciendo las quejas y advertencias de un número que todavía no acumula muchas denuncias como tal, pero sí que ha generado búsquedas por un motivo concreto.

Se trata del 621 145 646, un número que está causando malestar en distintos clientes de telefonía. En este sentido, el mayor volumen de reportes se inició desde la pasada semana, sobre todo de usuarios que critican la insistencia con la que les está llamando. Todos los días, prácticamente una situación de acoso, recoge el mencionado medio.

¿Qué hacer para evitar llamadas del 621145646?

Además, no se trata solo de la incomodidad de recibir constantes llamadas de un número desconocido. Tras este podría encontrarse también una nueva estafa con una práctica ya conocida. Según ha dado a conocer el portal digital citando quejas recopiladas, todo apunta a que se trata del intento de hacerse pasar por una compañía eléctrica para hacerse con datos personales.

"Me llaman y me dicen que tengo incidencia con mi compañía de luz, les digo que no vivo en ese domicilio y me cuelgan", citan de un usuario afectado por llamadas de este número. Incluso hay reportes de que el número cambia: "Supuesta compañía eléctrica. Llaman todos los días desde varios números diferentes".

De esta forma, la principal recomendación es la de bloquear dicho número con la propia app del teléfono -viene por defecto con el sistema operativo, tanto en iOS como en Android- e ir repitiendo la operación cada vez que se detecte una presunta estafa. Además, es de vital importancia no revelar nunca ningún dato personal.

Y, aunque hay que esperar un tiempo superior a un mes, es recomendable inscribir el propio número de teléfono de cada uno en la conocida como Lista Robinson, un listado de teléfonos a los que las compañías no pueden llamar con fines comerciales o publicitarios. Con todo, en las quejas recogidas por el citado medio, aseguran que estaban inscritos en este listado.