Así puedes emplear el vinagre para revivir tus plantas

Durante las vacaciones de verano, se tienen en cuenta muchas cosas para encontrarse la casa tal y como se había dejado. Año a año, la Policía Nacional advierte o ofrece trucos para evitar robos durante los días en las que están vacías las viviendas.

De la misma forma, de tener animales y no poder llevárselos a ese destino vacacional, te preocupas de que alguien saque al perro a pasear, de colocar a los peces en un espacio en el que no les de demasiado el sol y que alguien se pase por casa para ver si, de tener gatos, no les falte comida.

No obstante, una de las cosas que pueden pasar desapercibidas son las plantas. Una escena medianamente habitual es cruzar la puerta de la casa y ver cómo se han marchitado en estas jornadas en las que se ha permanecido fuera. Ante ello, surge la duda de si es posible revitalizarlas. La respuesta es sí, con un ingrediente común en prácticamente todas las cocinas.

El vinagre, la solución para revitalizar las plantas

El vinagre es una solución para revivir las plantas de la casa o para revitalizar aquellas que ya se están languideciendo, es decir, las que sus hojas empiezan a estar secas y presentan un color amarillo marchito.

Ajustar el pH

Si precisamente las hojas de la plantas empiezan a tener ese tono amarillento, es un indicativo de que el pH del suelo no es el más indicado. Ante ello, el remedio pasa por mezclar una cucharada de vinagre blanco con agua y regar las plantas con esta solución.

Eliminar la salinidad

Si la parte superior del suelo de la planta presenta una capa blanca o alguna porción salina, indica que dicho suelo tiene una alta concentración de sal. Para bajarla, es tan simple como también aplicar esa mezcla de vinagre blanco con agua y regarla con la mencionada solución.

Repelente de plagas

El vinagre también es una aliado para frenar las plagas que pueden aparecer en las plantas, más en estos meses de verano. Si presencias caracoles, babosas u otros insectos en las hojas de dicha planta, tienes que colocar pequeños recipientes de vinagre blanco a su alrededor o rociarla con una solución formada por un cuarto de vinagre y tres partes de agua.

Fertilizar las plantas

El vinagre ayuda a fertilizar las plantas y aportarle los nutrientes que necesita. Este ingrediente les proporciona fósforo y potasio, elementos esenciales para su crecimiento.

Limpiar las plantas

Algo habitual es llegar a casa y ver las hojas de la planta cubiertas de polvo y residuos, los cuales dificultan la fotosíntesis. Ante ello, es bueno limpiarlas con una mezcla a partes iguales de agua y vinagre con un paño o esponja, con cuidado. De esta forma, será más sencillo que capten la luz solar y, por ende, dispongan de la energía suficiente.