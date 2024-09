Atrapado por las pinzas de una excavadora al regresar de coger setas: "Quería aplastarme, me vi muerto"

Un sexagenario residente en Labarthe-sur-Lèze (Alto Garona, Francia) regresaba en coche de recoger setas en Volvestre cuando, al no encontrar el camino, fue atrapado por el conducto de una excavadora que no quería dejarle paso.

Los hechos ocurrieron el lunes a primera hora de la tarde, cuando Julien trataba de volver a casa con la ayuda de un GPS. Este, sin embargo, le envió al cruce de la localidad de Gensac-sur-Garonne (Alto Garona). "El carril de la derecha estaba bloqueado por motivos de trabajo, así que giré a la izquierda", explicó al medio francés La Dépêche. Pero a los pocos minutos el conductor se da cuenta de que ha regresado al mismo lugar.

Por ello, pidió ayudo a los hombres que estaban trabajando en una zanja en la carretera bloqueada. "Les expliqué que estaba perdido y les pregunté si podían dejarme pasar", cuenta Julien. Unos metros más adelante se encontraba la rampa que conduce a la autopista de cuatro carriles A-64. "El conductor de la excavadora se enojó y me dijo que no se trataba de eso y que yo era el sexto desde la mañana que no respetaba la vía bloqueada y el desvío establecido", señaló.

Julien, sin embargo, no vio las señales que marcaban ese desvío. Para acortar la discusión, el trabajador colocó la pala de la excavadora en medio del camino. Pero mientras trataba de sortear el obstáculo, "el conductor de la excavadora mecánica me atrapó con su pala debajo del balancín y me empujó. Pensé que me iba a aplastar. Si me hubiera atrapado en la puerta, me habría aplastado".

“Ahora sí vas a incorporarte a tu carretera de cuatro carriles”, dijo burlonamente el trabajador mientas Julien saliá del vehículo aturdido. Al llegar los agentes de la policía observan que el coche de Julien había sido golpeado en el lado del conductor. La patrulla le invita entonces a presentar una denuncia ante la gendarmería, donde se acusa al trabajador de "destrucción o daños a un vehículo por medios peligrosos para las personas".

Al día siguiente, sin embargo, Julien constata que la referencia a "los medios peligrosos ha desaparecido" del informe que sólo registra "los daños sufridos por un vehículo privado". Pero no se trata de que renuncie a su versión del incidente. “El conductor de la excavadora me arrinconó deliberadamente, es un acto indescriptible. Todavía tengo escalofríos y estoy tomando ansiolíticos”, ha narrado al mismo medio.