Bareyo, el pueblo cántabro que ha donado su presupuesto de iluminación navideña a Valencia

Días después de que sucediera el pasado 29 de octubre la tragedia provocada por la intensas lluvias y la DANA en la Comunidad Valenciana, se lanzó una campaña en redes sociales, especialmente en Instagram, donde se creo que una plantilla, para que los ayuntamientos de toda España donaran a los municipios afectados el dinero destinado al alumbrado navideño. Miles de personas compartieron esa imagen, mientras todo el foco estaba en ver cómo los vecinos, voluntarios, militares, bomberos o policías iba limpiando casas, garajes y calles que se habían visto anegadas por las lluvias.

Sin embargo, más de un mes después esas historias parecen olvidadas o sepultadas por otras noticias. De la iniciativa social de destinar el dinero del alumbrado, ni rastro... hasta ahora.

Ha sido en Bareyo, un municipio cántabro de escasas 2.200 personas y compuesto por las localidades de Ajo, Bareyo y Güemes, los que se han lanzado para sorpresa de todo el mundo a llevar a cabo esta idea. Cuando el Ayuntamiento que preside Pedro Nieto se reunió para planificar cómo iba a ser el mes de diciembre, qué actos navideños iban a hacer o cuál iba a ser la distribución de la cabalgata de Reyes, llegaron a la conclusión de que el presupuesto del alumbrado lo tenían que destinar a un municipio de Valencia. Al final, el elegido fue Catadau, una localidad de 2.900 situada cerca de Catarroja, Algemesi o Paiporta.

"Durante esa reunión se nos ocurrió pensar y decidir por qué no colocamos una iluminación simbólica en nuestros tres pueblos y el resto del dinero lo destinamos a un municipio valenciano. Buscamos uno parecido al nuestro de tamaño para tratar una amistad y hermandad, así que hablamos con algunos que habían sido afectados y nos quedamos con Catadau", relata Prieto, que informa que se ha colocado un árbol de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y un cartel de "Felices fiestas" en cada municipio.

Aunque recibió alguna crítica por parte de vecinos que no les parecía bien la idea, también contó con el apoyo de otros tantos y él se mantuvo firme en su decisión: "Que no haya luces no significa que no haya Navidad. Una cosa es que digamos que no queremos colocarla por ahorrarnos dinero, ahí entendería a la gente si se están pagando impuestos y si siempre se ha colocado, pero la causa hoy en día está justificada, la catástrofe ha sido muy grande".

El regidor local cifra en unos 9.500/10.000 euros el dinero que van a destinar, aunque también hay que sumar los aproximadamente 1.700 euros que el propio Ayuntamiento de Catadau va a reducir en lo presupuestado el año pasado para el alumbrado.

El edificio amarillo, la casa de la Cultura de Catadau el día de la DANA. Oreto Miquel

Desde el consistorio valenciano, a través de su concejala de Cultura, Oreto Miquel, muestran su felicidad porque se siga recordando lo que ha pasado y se tenga también en cuenta a los municipios más pequeños y menos mediáticos, aunque al principio no entendiera casi ni la iniciativa de Prieto.

"Cuando me llamó al principio fue un shock, pero ha sido una alegría que se acuerden de los pueblos pequeños porque a los pueblos grandes la solidaridad llega más rápido, tienen más recursos y se dan más a conocer, pero a nosotros nos cuesta más todo. A nosotros nos afectó el desbordamiento del río Magro, ya que llovió mucho por la mañana 200 litros en hora y media, y ahí ya había afectado a casas con un metro de agua. Después, por la tarde volvió a llover y subió más el agua", afirma Miquel, que elogia la determinación de tomar estas decisiones para las que hay que ser "muy valientes".

La concejala también recuerda que sufrieron tres tornados al mediodía y que "hay, además de unas 90/100 viviendas que han tenido que tirar todo, parques, campos, puentes y mucho dinero perdido en este tipo de daños".

Respecto al dinero que va a destinar el Ayuntamiento cántabro, este va a ir a la reparación de un proyecto que ellos elijan. Miquel cuenta que están preparando dos: "Uno va a ser la casa de la cultura, que ha tenido daños y ha entrado mucho barro y agua y hay que pintar, se han hinchado las puertas, etc. Y otro un parque infantil que no se había terminado y ahora está mucho más estropeado y está pendiente de acabar. Les pasaremos ambas valoraciones y que escojan ellos".

Miquel, asimismo, avanza que agradecerán cuando se termine la obra el detalle que han tenido de donar el presupuesto con una placa o con algún gesto en su honor.

El aula de música de la casa de la cultura de Catadau. Oreto Miquel

Una iniciativa popular para iluminar el pueblo

Que tanto Bareyo como Catadau no vayan a poner el alumbrado como otros años no significa que no vaya a haber luces. A las que van a dejar de forma simbólica se suman las que van a colocar los propios vecinos para un concurso que han lanzado ambos consistorios.

"Se nos ocurrió hacer un certamen para que los vecinos alumbren sus casas, balcones, etc. Se llama 'Pon una luz en tu ventana' y lo vamos a hacer ambos ayuntamientos. Hay unas bases que hemos realizado porque lleva premios en metálico y hasta el día 20 pueden inscribirse para participar", cuenta Prieto.

A los premios individuales también y para darle más emoción y vida van a dar otros a nivel de barrios: "La Navidad para mí siempre ha sido solidaridad y unión y de esta forma vamos a fomentar que los vecinos se reúnan y pongan bonitas sus barriadas".

En Catadau, relata Miquel, hasta la han parado por la calle los vecinos para decirle que ya habían empezado a iluminar y para que transmitiera el agradecimiento a Boreyo.

Ahora ya solo falta que se conozcan en persona para terminar una hermandad bonita y solidaria. Desde ambos ayuntamientos tienen claro que cuando termine todo van a visitar al otro municipio. "Les invitaremos a una paella y les enseñaremos todo, por supuestísimo que sí", sentencia la concejala valenciana, mientras que Prieto anuncia que ya han colocado en su Ayuntamiento la bandera de Catadau y que les enviarán una para que hagan lo propio.