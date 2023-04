¿Cómo obtener el número más alto moviendo dos cerillas? 

Son varias las cosas que hacen divertirse a uno. Desde irse a tomar algo con los amigos, hasta un buena charla, una tarde de cine o simplemente un paseo. Pero son esos retos que hacen estrujarse el cerebro, con los que realmente se aprende, para los que siempre se saca un rato.

Porque aprender supone superar nuevos retos. Y acertijos como el que te presentamos hoy es una forma de afrontar desafíos, que ayudan a buscar perspectivas diferentes para solucionar los problemas del día a día.

Así, en este juego de las cerillas, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, te proponemos mover únicamente dos fósforos para sacar un número más alto que el indicado. Es posible, pero ¿cuál es la cifra más alta que se puede alcanzar realizando estos dos movimientos?

Mueve solo dos cerillas

Acertijo visual de las cerillas

Ha llegado el momento. Concentración al máximo. Solo puedes mover dos cerillas para lograr un número más alto. Por delante, 20 segundos. Que el reloj empiece a correr.

Y la solución es....

Solución al acertijo de las cerillas

¿Los has podido resolver? La clave para resolver el acertijo estaba en los número 4. Si los 'destruías' y los convertías en un uno, te quedaban dos libres, con los que formar otro 1. En total serían cuatro unos, obteniendo el 911111.

Esta es nuestra solución, pero quizás tú hayas dado con una cifra mayor. De no ser así, y sin tan siquiera has dado con la que hemos obtenido, no te preocupes. Los retos visuales son un ejercicio, hay veces que se falla y otras se acierta. Lo mejor es no dejar de intentarlo. Nos vemos en el próximo reto visual. ¡A seguir practicando!