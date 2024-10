Compra una piedra con olor a pescado por 31 euros y confirma que es vomito de ballena y le ofrecen 55.000 euros

Hay noticia complicadas de entender. Y la ocurrida en Tailandia es un buen ejemplo. En el país asiático se ha conocido la historia de un joven que decidió comprarle una piedra a un amigo porque tenía "olor a pescado".

Ante la extraña operación, ofreció lo equivalente a 31 euros. Una vez hecha la operación ocurrió algo extraño. La piedra dejó de emitir ese olor y comenzó a ofrecer otro aroma bien diferente, más parecido al incienso, explica la prensa nacional.

En ese punto, el propietario se dio cuenta de que la piedra podría contener vómito de ballena o "ámbar marino", y recibió una oferta nada desdeñable, unos 55.000 euros por adquirir la extraña gema.

Sin embargo, no quiso vender. Preguntado por la oferta, aseguró que no sabía si le estaban diciendo la verdad o no, "pero desde que la compré no tengo idea de vender", sino de quedársela en casa y disfrutar de ella.

Este coleccionista de piedras y gemas desde hace décadas sabía que era algo especial, pero no el qué en concreto. Dado su extraño olor a incienso, la llevó a estudio. Y los especialistas afirmaron que, efectivamente, se trataba de "ámbar marino", un material extremadamente raro.

Un hallazgo más que peculiar en forma de una roca de 1'2 kilos y revestida de blanco por fuera con un interior amarillo anaranjado. Pero lo más llamativo, además de su olor, es que cuando se ilumina el interior, se puede ver una luz muy potente.