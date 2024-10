Condenado un propietario a derribar un muro que impide a los vecino disfrutar de las zonas comunes

La Audiencia Provincial de Oviedo ha dado la razón a una comunidad de vecinos de Llanes y ha condenado a uno de los propietarios a derribar el muro que había levantado en una zona ajardinada común. Esta decisión revierte el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia, el cual había desestimado la demanda de una vecina afectada.

El conflicto surgió cuando el propietario, quien había usado el jardín de forma continua durante años, construyó un muro para impedir el paso a otros vecinos de la comunidad. Su argumento se basaba en que la prolongada utilización del espacio le daba derecho a restringir el acceso. La construcción del muro, según su relato, solo formalizaba un uso exclusivo ya consolidado, explica Economist & Jurist.

Sin embargo, una vecina recurrió la primera sentencia al alegar que el jardín era un espacio común cuyo uso debía respetar los derechos de todos los propietarios, ya que el muro construido había convertido el jardín comunitario en un área privada, todo sin haber logrado el acuerdo o la autorización de la comunidad de vecinos.

La Audiencia Provincial ha rechazado el argumento del propietario que levantó el muro, y le recuerda que el uso prolongado no equivale a una cesión de derechos. Que no hubiese oposición de los vecinos, entiende el juzgado, refleja la buena fe de la comunidad pero no le otorga la exclusividad sobre el jardín. Además, de acuerdo con el régimen de propiedad horizontal, cualquier cambio en el uso de las zonas comunes requiere de la aprobación unánime de la comunidad, algo que no ha sucedido en este caso.

El Tribunal Supremo ya había dictaminado en casos previos que cualquier modificación en las áreas compartidas, como puede ser la construcción de un muro, necesita de un consenso total. El fallo judicial, además, ordena devolver el jardín a su estado original.