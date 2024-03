Descubren una nueva especie de dinosaurio en La Rioja

DANI POZO/AFP via Getty Images)

Un equipo de investigadores de la Universidad del País Vasco ha logrado descubrir una nueva especie de dinosaurio en La Rioja. Llamado Riojavenatrix, el dinosaurio vivió hace 120 millones de años, aproximadamente.

Los restos hallados corresponden a un ejemplar diferente de espinosáurido de entre 7 y 8 metros de largo y un peso que rondaría las 1,5 toneladas, bípedo y con hábitos alimenticios principalmente piscívoros.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según el trabajo publicado por la revista Zoological Journal of the Linnean Society, es el primer dinosaurio jamás descrito en la región, pese a que los restos analizados no son para nada nuevos.

Estos se remontan a un fragmento de un maxilar y dientes aislados, desenterrados en 1983, y un esqueleto parcial hallado en 2005. Desde entonces se pensaba que pertenecían al más conocido dinosaurio Baryonyx. Pero la investigación actual ha mostrado la presencia de una nueva especie del género espinosáurido, añade el portal especializado Phys.

Los espinosáuridos son un grupo de dinosaurios carnívoros (terópodos) de tamaño mediano a grande que presentan características específicas, como su craneo bajo y alargado, brazos de gran longitud y volumen con manos de tres dedos que acaban en garras, mandíbulas repletas de dientes cónicos.

"El nuevo género y especie, al que hemos apodado Britney, se basa en un esqueleto parcial formado por los restos de las extremidades posteriores, la pelvis además de restos vertebrales", señala el investigador de la UPV/EHU Erik Isasmendi. "Su combinación de características anatómicas lo hace único y eso significa que puede diferenciarse de otros espinosáuridos", explica el responsable del trabajo.