Desde Reino Unido alertan de la presencia de dengue en Ibiza y recomiendan tomar todas las precauciones posibles

El periódico británico Daily Mail ha publicado una noticia en las últimas horas en la que aseguran que se han detectado varios casos de dengue en Ibiza, y recomienda a sus ciudadanos tomar todas las precauciones posibles para evitar contagiarse de la también llamada "fiebre rompehuesos".

Esta información, publicada en el rotativo inglés, se corresponde con la confirmación de dos casos positivos por dengue en dos turistas alemanes que viajaron por separado en el año 2022.

Con el titular 'Warning to British partygoers heading to Ibiza as disease with pandemic potential strikes holiday hotspot' ('Advertencia a quienes van de fiesta a Ibiza por una enfermedad con potencial pandémico que está atacando a este lugar turístico'), el medio británico advierte a sus compatriotas, muy asiduos a viajar hasta la isla ibicenca.

Esta enfermedad, portada por mosquitos -y transmitida por sus picaduras- y cuyo mayor impacto se produce en zonas tropicales del mundo (partes de África, Asia y América del Sur), se estima que infecta anualmente a unos 400 millones de personas y que mata a unas 40.000. Además, la OMS la cataloga como una "amenaza pandémica".

Se confirmaron en 2023

Los casos detectados en Ibiza y por los que el medio de comunicación ha dado la voz de alarma se confirmaron en el verano de 2023, y aunque los investigadores aseguraron que el virus no fue adquirido en Ibiza, las evidencias hacen indicar que es más que posible que la enfermedad fuera contraída en la isla, por lo que desde Reino Unido aseguran que se desconoce si se ha podido expandir por la isla ibicenca.

Pese a ello, no se tomaron los datos personales de ninguno de los dos afectados, y los informes solo se detallan que se tratan de dos varones de entre 20 y 30 años, que notificaron síntomas compatibles con el dengue (fiebre, sarpullidos y dolor en las articulaciones) en el momento que regresaron a Alemania.

Ninguno requirió asistencia sanitaria, por lo que no se sometieron a ningún tipo de pruebas médicas después de ser notificados de que eran positivos. Por todo ello, desde Reino Unido se muestran especialmente preocupados ante la posibilidad de que en la isla española, tan transitada por los británicos, pueda expandirse la enfermedad.

Por el momento, ninguna autoridad sanitaria española ha elevado ninguna alerta ni información al respecto.