Detenida una mujer por llevar el cadáver de su tío al banco para tratar de obtener un préstamo

Una mujer ha sido detenida tras ir a una sucursal bancaria Itaú en Bangu, a las afueras de Río de Janeiro (Brasil), con el cadáver de su tío en una silla de ruedas para intentar conseguir un préstamo.

La imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales. En el vídeo, difundido por el canal RJ 2 de TV Globo, se ve a la protagonista con el hombre, de 68 años, sin que llegue a reaccionar en ningún momento.

Algo que generó muchas dudas a los empleados del banco. "No creo que se encuentre bien", señaló una trabajadora de la entidad bancaria, mientras la sobrina del fallecido trataba de obtener el préstamo.

Lo llamativo es que, según recoge el medio brasileño, la mujer insistió en decirle al cadáver de su tío que firmara el documento.

"Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí y no me des más dolores de cabeza", aseguró al difunto ante la sorprendente mirada de los trabajadores del banco.

Varios medios brasileños confirman que el préstamo ya había sido preaprobado, antes de que tuviera que ir a cobrarlo al banco. La policía ha detenido a la sobrina del difunto y está investigando si hay otras personas que estén involucradas.