Disney cambia sus políticas de los parques para gente con autismo

Los parques temáticos de Disney World están diseñados para que todo el mundo que los visite, se adentre en un mundo donde la fantasía es la única ley escrita en su Carta Magna y en el que la gente tiene derecho a cumplir sus sueños. Sin embargo, para algunos, lo de pasar un día en el ensoñador universo creado por Walt Disney hace ya más de un siglo, se ha convertido en un pesadilla. Por culpa, curiosamente, de aquellos que no han entendido muchos de los valores que proyectan sus películas y personajes más populares.

La compañía de Mickey Mouse ha analizado cuánto y cómo utilizan los visitantes de sus parques temáticos los servicios que ofrecen. Uno de ellos, el Servicio de Acceso para Discapacitados (DAS, en inglés) se ha disparado hasta triplicar su uso en los últimos cinco años. Una cifra que, sin embargo, esconde un dato que preocupa a los directivos de la empresa de entretenimiento y sobre la que han tenido que tomar una drástica decisión.

El programa DAS es un servicio de asistencia que ofrece Disney World para que personas con discapacidad puedan disfrutar de los parques temáticos de la manera más segura y cómoda posible. Entre las ventajas que incluye: evitar colas en las atracciones o registrar hasta dos acompañantes para personas con necesidades especiales. No obstante, desde el 20 de mayo en Disney World y el 18 de junio en Disneyland París, todo va a cambiar.

A partir de esa fecha, las condiciones de uso del programa DAS de Disney van a cambiar para, según han señalado fuentes de la compañía de entretenimiento a The Washington Post , acabar con "algún nivel de uso cuestionable, si no de abuso" que se ha hecho del servicio en el último lustro. La situación se ha vuelto insostenible y por eso se aplicará una política más restrictiva para que, por ejemplo, personas con autismo no sean víctimas del mal uso que hagan algunos de este programa.

Los cambios que se aplicarán en el Servicio de Acceso para Discapacitados incluyen una serie de actualizaciones que sobre a quién se le permite usar el DAS, cuántas personas pueden unirse a ellos para beneficiarse de sus condiciones, cómo solicitarlo y la forma en la que pueden usarlo. Desde el próximo mes, los visitantes con autismo o alguna otra discapacidad del desarrollo deberán solicitar el programa con 30 días de antelación; se podrán reservar hasta dos 'regresos a la fila' en atracciones seleccionadas. Además, la vigencia del permiso se amplía hasta los 30 días, desde el inicio del registro.

Las nuevas condiciones aprobadas por Disney incluye sanciones para todos aquellos que intenten trampear el sistema, incluida la prohibición permanente de acceso a cualquiera de los resorts de Disney. Tal y como recoge Infobae, la decisión llega, también, en un momento en el que el sistema Genie Plus, un servicio de pago que permite ahorrar se la fila en ciertas atracciones, ha aumentado la presión sobre el uso del DAS.