EBAU Extremadura 2023: fechas y horario de los exámenes y cuándo salen las notas

Poco queda para el momento más deseado por los alumnos de segundo de Bachillerato de Extremadura. En pocos días, se tendrán que enfrentar a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad de 2023, la conocida como EBAU.

La emoción por realizar los exámenes y los nervios propios de unos exámenes de estas magnitudes, en los que, en cierta medida, se juegan su futuro, marcarán el guion de estas pruebas de acceso a la universidad en Extremadura, que en este 2023 se celebrarán los días 6, 7 y 8 de julio.

Por su parte, la convocatoria extraordinaria de la EBAU 2023 en Extremadura se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de julio; una nueva oportunidad para los que no hayan aprobado, los que aún no se habían presentado en la ordinaria o los que deseen mejorar su calificación. No obstante, los nervios por el aprobado tienen que quedar relegados a un segundo plano, y es que el 93,57% de los extremeños que se presentaron el curso pasado lograron superar la prueba.

Fechas de la EBAU 2023 en Extremadura y cuándo salen las notas

EBAU Extremadura 2023 (convocatoria ordinaria): 6, 7 y 8 de junio

6, 7 y 8 de junio EBAU Extremadura 2023 (convocatoria extraordinaria): 4, 5 y 6 de julio

4, 5 y 6 de julio Publicación de las notas de la EBAU Extremadura 2023 (convocatoria ordinaria): 16 de junio

16 de junio Publicación de las notas de la EBAU Extremadura 2023 (convocatoria extraordinaria): 13 de julio

Horario de la Selectividad 2023 en Extremadura

6 de junio (convocatoria ordinaria) / 4 de julio (convocatoria extraordinaria)

10.00 a 11.30: Lengua castellana y literatura.

12.15 a 13.45: 1ª Lengua extranjera.

16.30 a 18.00: Física o Historia de la Filosofía.

7 de junio (convocatoria ordinaria) / 5 de julio (convocatoria extraordinaria)

10.00 a 11.30: Historia de España

12.15 a 13.45: Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte.

16.30 a 18.00: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño.

18.45 a 20.15: 2ª Lengua extranjera.

8 de junio (convocatoria ordinaria) / 6 de julio (convocatoria extraordinaria)

10.00 a 11.30: Biología, Geografía o Artes escénicas.

12.15 a 13.45: Química, Economía de la empresa o Cultura audiovisual.

16.30 a 18.00: Dibujo técnico, Hª del Arte o Exámenes de coincidencias 1.

18.45 a 20.15: Exámenes de coincidencias 2.