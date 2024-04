El truco para dejar las ventanas brillantes que te convertirá en la envidia de los vecinos

Probablemente es una de las tareas del hogar más aparatosas de llevar a cabo -según el caso, claro-, pero también de las más difíciles de que el acabado sea perfecto. Efectivamente, la limpieza de los cristales de las ventanas.

Seguro que has escuchado hablar de numerosos trucos para limpiar los cristales, basados en distintos preparados caseros, pero muchos de ellos no son realmente tan eficaces o requieren incluso de desmontar las ventanas para su aplicación. Éste no.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

Esta solución solo cuenta con un ingrediente esencial que debe incluir para que el brillo de los cristales te conviertan en la auténtica envidia de tus vecinos. Y sin dejarte un dineral.

Estos son los pasos del truco para dejar cristalinas cualquier tipo de ventanas

En este sentido, los pasos que debes seguir para lograr esta solución casera de limpieza son muy sencillos. En primer lugar, tendrás que llenar un cubo o balde con agua tibia. Es importante que la temperatura no sea ni muy alta ni muy baja.

Después solo hay que introducir el 'ingrediente secreto' para realizar este truco. Se trata de una pastilla limpiadora de dentaduras postizas. No importa de qué marca se trate, tan solo debe ser una de estas píldoras efervescentes que se diluyen en el agua en el que se dejará dicha dentadura postiza.

El efecto es similar al que ocurre con su fin original. La pastilla se disuelve en el agua tibia del cubo liberando sus propiedades limpiadoras. Para proceder a la limpieza de los cristales basta con usar un paño que esté limpio. Gracias a esta técnica te ahorrarás esas molestas rayas que a veces quedan en la superficie del cristal.