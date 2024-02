El 70% de los españoles esperó más de un día para consulta de Atención Primaria

El 78,6% de la población española afirma haber acudido a un centro de Atención Primaria en el último año, y, de ellos, el 69,8% afirma que ha tenido que esperar más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido en consulta porque "no había cita antes", concretamente la media de demora fue de 9,12 días para ser vistos en consulta, cifra superior a los 8,8 días de 2022, según se desprende del Barómetro Sanitario de 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles.

Con respecto a la problemática de las listas de espera, el 43,5% de los ciudadanos piensa que sigue igual el problema de las listas de espera hospitalarias; el 33,9% piensa que ha empeorado en los últimos 12 meses; y solo el 11,3% piensa que ha mejorado, según Europa Press.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El 47,8% de los encuestados refiere haber consultado a un especialista de la sanidad pública en los últimos 12 meses, bien por derivación del médico de Atención Primaria (42,3%), bien por citación del propio médico especialista de una consulta sucesiva (55,4%).

Así, los datos reflejan que el 38,2% de las personas remitidas desde Atención Primaria han esperado más de tres meses hasta ser atendidos por el especialista, situación que ha ido empeorando desde la pandemia, ya que en 2019, este porcentaje fue del 26,9%.

No obstante, el 81,4% de las personas que han utilizado los servicios de Atención Primaria manifiestan estar satisfechas con la atención recibida, aumentando ligeramente respecto a 2022 (79,7%).

Los aspectos mejor valorados son la confianza y seguridad que les merecen los profesionales de Enfermería, con ocho puntos sobre diez, y Medicina, con 7,8 puntos, seguidos del conocimiento y seguimiento de sus problemas de salud y de la información recibida (en torno a 7,5 puntos en ambos). El tiempo dedicado por el médico se valora con 6,8 puntos.

En esta edición, el Barómetro Sanitario se interesa por cómo sienten los ciudadanos que les está afectando la situación de los centros de Atención Primaria que se refleja en la opinión pública. Así, el 22,1% refiere que les está afectando mucho o bastante, frente al 21,9% que piensa que algo y el 53% que refiere que nada o casi nada.

Respecto a la necesidad de aplicar determinadas medidas en el ámbito de la Atención Primaria, se señalan como las más importantes que las personas mantengan al mismo médico de familia de forma estable si están satisfechas (9,2); aumentar las plantillas de personal sanitario (9,1); y dedicar más recursos económicos (9). Otras medidas, como aumentar el tiempo de consultas o mejorar las instalaciones y medios tecnológicos, se sitúan en torno a ocho puntos.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios de urgencias, el 39% de las personas entrevistadas afirma haber acudido a un servicio de urgencias de la sanidad pública en el último año.

Los dispositivos de urgencia de la Atención Primaria recibieron aproximadamente el 44,4% de la demanda de atención urgente. Los servicios de urgencia hospitalarios recogieron el 49,7% de la demanda, tanto espontánea como derivada desde otros dispositivos asistenciales, y el 4,7% acudió a un servicio de urgencias 112/061.

Para la mitad de los pacientes (47%) el tiempo de permanencia en la urgencia fue entre una y cuatro horas; para un 26,1% el tiempo fue inferior a una hora, mientras que el 2,4% permaneció en el servicio de urgencias 24 horas o más.

La satisfacción con el sistema sanitario se mantiene en un 6,27

En líneas generales, la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público se mantiene con un 6,27 en 2023, valoración que parece estabilizarse tras su descenso en 2022 (6,26) respecto a la situación prepandémica en 2019 (6,74). No obstante, el dato de 2023 es el más bajo desde el año 2015.

Las urgencias 112 y 061 son el servicio más valorado con una puntuación de 7,42 y los ingresos en hospitales públicos con un 7,23. Las consultas en Atención Primaria tienen una valoración de 6,37 y las consultas de atención especializada un 6,04, siendo esta la peor valorada. Asimismo, las urgencias hospitalarias tienen una puntuación de 6,23 y las urgencias en los centros de Atención Primaria un 6,35.

En general, el 56,7% de la población opina que el sistema sanitario español funciona bastante bien o que funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. Tras el marcado descenso de esta percepción entre 2019 (71,4%) y 2022 (57,1%), se observa ahora cierta estabilización en este indicador.

Bajan las consultas telefónicas con respecto a 2022

En cuanto al tipo de atención recibida en la Atención Primaria, los datos reflejan un aumento de la atención presencial y una reducción de las consultas telefónicas con respecto a los años anteriores, ya que el 78,6% ha recibido atención presencial, frente al 66,9% de 2022, y el 59,9% ha tenido alguna consulta telefónica en los últimos 12 meses, frente al 71,8% de 2022.

Dentro del grupo de personas que han tenido alguna consulta telefónica en los últimos 12 meses, el 68,6% opina que son más cómodas para el médico y el 57,1% que son más cómodas para el paciente. El 55,9% refiere entender las indicaciones del médico igual de bien que en una consulta cara a cara y que puede explicarse igual de bien.

El 48,1% de las personas atendidas telefónicamente por su médico de cabecera o de familia de la sanidad pública refiere estar satisfecho con la atención recibida por este medio, mientras que un 21,1% refiere no estar satisfecho.

Respecto al grado de conocimiento y uso que tiene la población sobre la historia clínica electrónica o digital, el 34,8% de los entrevistados afirma haber accedido alguna vez a su historia clínica electrónica por internet, y el 22,1% conocen su existencia, aunque nunca la han utilizado. El 28,3% de las personas entrevistadas no han accedido porque no sabían que existía, y el 13,6% no la ha utilizado nunca porque no sabe o no puede utilizar internet.

El 63% desconoce que los médicos de otra comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente sus informes clínicos si tuvieran que prestarles asistencia sanitaria y que cada persona puede, igualmente, consultar sus informes clínicos interoperables que existan en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.