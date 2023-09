El arándano sufre el síndrome del envase pequeño

Uno de los productos más deseados de supermercados y fruterías, el arándano, también pasa por momentos difíciles.

De ello sabe bien EEUU, tradicional productor e importador de este codiciado fruto. En el país se viven momentos complicados por la falta de oferta y el sobrecoste asociado al negocio de los arándanos.

Sobre la escasez, como recoge Fresh Plaza, uno de los principales problemas tiene que ver con el tamaño de los envases. De un tiempo a esta parte se ha pasado a cajas, paquetes y otros elementos más grandes, con envases medios de algo más de medio kilo.

Esto contrasta con lo que ocurría hace algo más de una década, cuando se ofrecían paquetes de unos 125 gramos.

Como no podemos conseguir lo bastante deprisa el producto en envases pequeños, algunos retailers no tendrán nada de oferta hasta que la situación comience a relajarse dentro de cinco o seis semanas", expone Evan Pence, responsable del gigante Always Fresh Farms.

Preguntado por la evolución inmediata del sector no es precisamente optimista y llega a apuntar que "hay varias capas de la cebolla que se pelarán en las próximas cuatro o cinco semanas".