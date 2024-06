El bono para volar con la alta velocidad a precio risa

Ya sea por trabajo o por ocio, viajar en tren es una de las opciones más elegidas por los ciudadanos dadas la comodidad y velocidad de este medio de transporte. Además, Renfe trabaja para que el precio tampoco sea un obstáculo.

Con este cometido, la empresa ha lanzado varios abonos con los que se puede viajar a mitad de precio durante todo el año, en tramos divididos trimestralmente: del 1 de enero hasta 30 de abril; del 1 de mayo hasta el 31 de agosto y del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Estos abonos se podrán adquirir presencialmente en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de Renfe o de forma online registrándose con el DNI en la web renfe.com o en la App de Renfe.

Tarjeta Plus

Uno de los abonos disponibles es el de la Tarjeta Plus, que permite la posibilidad de escoger entre 30 y 50 viajes, de ida o vuelta indistintamente. Renfe especifica en su página web que el bono es válido "siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones que deberás elegir en el momento de la compra de la tarjeta". Asimismo, recuerda que es "nominativo e intransferible".

Por otra parte, tiene una validez de 90 días desde la fecha de compra para realizar el primer viaje y, dentro de estos, 60 días para su uso desde esa primera formalización. "No obstante, no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2025", advierte la compañía.

Tarjeta Plus 10 normal y Estudiante

El segundo abono engloba la Tarjeta Plus 10 y la Tarjeta Plus 10 Estudiantes. Como su nombre indica, incluye "10 viajes de ida o vuelta indistintamente" y "siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones que deberás elegir en el momento de la compra del abono". Al igual que la anterior oferta, no es transferible.

En este caso, la validez es de 30 días desde la fecha de compra para viajar por primera vez y, dentro de estos, 20 días para su uso desde esa primera formalización. Tampoco se podrá usar después del 31 de enero de 2025.

Tarjeta Plus 10-45

La Tarjeta Plus 10-45 es igual a las dos anteriores en cuanto a viajes incluidos (10) y características, con la única diferencia de que su periodo de uso y validez es de 45 días desde la fecha de la compra.

Endurecimiento de sanciones

De cara a 2024, Renfe ha mejorado las condiciones de uso para asegurar una utilización adecuada de los abonos por parte de los usuarios. Así, ha endurecido las sanciones para todos aquellos que usen el abono de forma fraudulenta.

En este sentido, desde Renfe recuerdan que, "si durante el periodo de validez del abono, en al menos 3 ocasiones, el viajero formaliza un viaje que después no realiza, o cancela la formalización fuera del plazo permitido, se considerará uso fraudulento. En ese caso se perderá el derecho a obtener un nuevo abono con descuento durante 90 días desde la notificación de la última infracción. Si bien podrán obtenerse nuevos abonos sin descuento".

Asimismo, es recomendable ocupar siempre la plaza de viaje asignada por la compañía. De lo contrario, el revisor del tren puede considerar que se está llevando a cabo un uso fraudulento del abono.