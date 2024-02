El desahucio de Blanca contado en un minuto

Esta de aquí es Blanca, tiene 78 años, y ha salido de su piso para no volver nunca más. Después de vivir en él durante 55 años Blanca ha sido desahuciada. ¿Por qué? Porque le debía 88 euros a su casera. Y además quería subirle el alquiler de los 340 euros a los 1.000 euros cuando solo recibe una pensión de 500. El Ayuntamiento de Barcelona se comprometió a pagar la subida a 1000 euros para que Blanca se pudiese quedar. Pero la casera se negó. Porque evidentemente iba a ganar mucho mucho más convirtiendo el piso de toda la vida de Blanca en un piso turístico.

Blanca es una sola persona, quizás uno de los casos mas llamativos por su edad y lo absurdo de la excusa de los 88 euros que han puesto para echarla. Pero no es un caso aislado. Cada semana cientos de personas mayores, jóvenes y familias con hijos tienen que salir de sus barrios de toda la vida porque simplemente no se lo pueden permitir.

Nuestros barrios se están pasando de barrios para vivir a barrios para especular. Y mientras siga ocurriendo esto no habrá amnistía ni cuentos sobre okupas malvadísimos que tape esto ni un gobierno progresista que lo sea de verdad mientras permita esto. No se me ocurre nada más despiadado e inmoral.