El escandaloso consumo de combustible de un avión 747 en una hora de vuelo

El enorme consumo de combustible de los aviones está llevando cada vez a más gente a prescindir de este medio de transporte por razones medioambientales. No, no es sólo que lo haga Greta Thunberg, sino que hay más ciudadanos que se plantean medios alternativos para contaminar menos. No obstante, por ahora no hay grandes alternativas a los combustibles fósiles para cubrir grandes distancias y, para muchos, volar sigue siendo obligado.

Con o sin alternativa, es importante ir sabiendo lo que consumen estos aparatos y lo que suponen para nuestro medio ambiente. Porque saber es concienciar y concienciar moviliza, y así pueden surgir más y mejores esfuerzos para limitar estas malas consecuencias de los vuelos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Por eso son importantes vídeos como el del tiktoker Nando Marqués, en el que explica de forma clara y con medidas entendibles por todos lo que supone mover estos gigantes del aire de un lugar a otro. En su pieza, compara dos de los modelos comerciales más comunes, el 767 y el 320. Si este último tiene capacidad para 24.208 litros y quema 1.920 de promedio a la hora, el primero asume hasta 90.774 y consume 4.800 litros por hora.

Datos que parecen nada si se ponen frente al espejo de un modelo aún más poderoso, el 747, que según datos del tiktoker gasta hasta 14.572 litros a la hora, de los 203.057 que puede llegar a almacenar en sus depósitos como carga máxima.

El autor del vídeo califica de "absurdo" el gasto de combustible de los aviones en el mundo pero asume que no se ha dado aún con la tecla para que las cosas cambien, aunque hay aerolíneas que lo están intentando, como Latam, en la que él mismo trabaja.

El desarrollo a gran escala de los denominados "combustibles de aviación sostenibles" (CAS) es hoy la principal opción para reducir los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero del sector. "Unos combustibles cuyo uso es hoy marginal (menos del 0,1 % en 2018), pero que la Comisión Europea, mediante su ambicioso reglamento ReFuelEU, quiere incentivar para que en 2050 representen el 63 % del combustible utilizado por los aviones de la UE", recuerdan en Ecologistas en Acción. "En un futuro inmediato, los CAS seguirán siendo más caros que los combustibles fósiles. Por consiguiente, es de esperar que la expansión de la utilización de CAS aumente en un 7 % el coste del combustible para las compañías aéreas, lo que conllevaría un incremento de aproximadamente un 2 % del precio de los billetes de avión", añaden en un informe del pasado año.

Las emisiones de la aviación ascendieron a 1 gigatonelada de dióxido de carbono en 2019, equivalente a alrededor del 2% del total mundial, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que ha establecido el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. IATA sostiene que además de buscar otros combustibles hay que buscar tecnologías novedosas que incluyen aviones eléctricos y de hidrógeno.

Mientras tanto, en ausencia de avances significativos o intervenciones políticas, la mayoría de las millas aéreas parecen estar propulsadas por combustibles fósiles.