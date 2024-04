El hotel Palace de Madrid cambia de manos

El icónico hotel Palace de Madrid ya no será operado por Marriott, quien lo regentaba desde 2016. Desde hace un mes está siendo gestionado por el fondo propietario del Inmueble Archer Hotel Capital.

Este fondo también posee, entre otros, el hotel Edition en Madrid o el hotel Arts en Barcelona. Los principales accionistas del fondo son el fondo soberano de Singapur (GIC, por sus siglas en inglés) y el fondo de pensiones holandés ABP Investments, según el Cinco Días.

Las fuentes han indicado que la reforma que se está haciendo en el inmueble, valorada en 65 millones de euros, es la principal razón por la que se ha separado el propietario y el operador. Los propietarios consideraban que Marriott debía hacerse cargo de una parte de la suma de dinero a la que ascendían los gastos de reforma, pero la cadena de hoteles no estuvo de acuerdo.

Sin embargo, las fuentes de Marriott no están de acuerdo con esta versión y lanzaron un comunicado junto con el fondo propietario. “Archer y Marriott International han acordado conjuntamente que The Westin Palace, Madrid, que pronto pasará a llamarse The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, pase a un acuerdo de franquicia desde el 1 de marzo de 2024. El hotel continuará operando bajo la marca Marriott International, que lo ha convertido en sinónimo de excelente servicio y trato excepcional. Marriott International y Archer siguen muy comprometidos con colaborar a largo plazo, como atestiguan estos 17 años de propiedad de The Westin Palace, Madrid. De hecho, ambas partes anunciaron en 2021 una ampliación de su colaboración que incluye el compromiso mutuo de crecer juntos durante la próxima década”.

Si el calendario se lo permite, tienen programado que la primera fase de las obras finalice en enero 2025 y la segunda finalizará en 2026. La decisión de hacerlo en dos fases permite que no se tenga que cerrar el hotel.