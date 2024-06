El origen tremendamente apresurado e improvisado del nombre de Castilla La-Mancha

Castilla La-Mancha celebró ayer 31 de mayo su día grande. Con una población aproximada de 2 millones de habitantes, la comunidad autónoma cuenta con una gran riqueza patrimonial y artística, que se aprecia en el casco histórico de Toledo, las casas colgantes de Cuenca o los molinos de viento. Los 79.463 km² que la pueblan guardan curiosidades y anécdotas, entre las que destaca su nombre.

Así lo ha destacado el usuario de TikTok @moyseska, quien ha hecho hincapié en la historia del nombre, que anteriormente era Castilla La Nueva: "Imagina que eres un político castellano en 1979, es decir, en plena Transición y desde Madrid te dicen que tienes que formar una comunidad autónoma completamente nuevo y tú prácticamente partes desde 0, porque aunque sea de Castilla La Nueva, a ti te da igual si es de la Nueva, de la Vieja o de la prima hermana, porque tú te sientes español", ha comenzado diciendo.

"Pero la orden de Madrid es que hay que colocar a todo el mundo, incluidos los nacionalistas. Entonces para que ellos se sientan cómodos, tú tienes que hacerte un huequecito para que todos tengamos café", ha continuado explicando. Acto seguido, ha subrayado que se partía de Castilla La-Nueva, la actual Castilla-La Mancha, pero sin Albacete y sin Madrid: "Lo primero que tienes que hacer es formar las provincias y Madrid no la quieres, porque Madrid va a absorber todo y los de Madrid tampoco quieren estar contigo porque quieren un estatus especial como capital, un estatus. Los de Albacete no quieren seguir en Murcia", ha proseguido.

El origen del nombre de Castilla La-Mancha

Así, "tienes toda La Mancha", ha proseguido detallando, y es de ahí de donde surge el nombre de Castilla La-Mancha, ya que las provincias tienen una parte de territorio en La Mancha, "excepto Guadalajara, que es la única que no tiene ningún trocito de La Mancha en su territorio, pero no pasa nada. Como tienen el título de Castilla, si no se sienten manchegos, tampoco está tan habitada, les da igual", ha expresado en tono irónico.

De esta forma, el por qué Castilla La-Mancha se llama así se puede resumir en una única frase: es la Castilla que rodea a La Mancha.