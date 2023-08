El patrón se duerme y el velero aparece varado en una playa de Almería 

Es una escena digna de una película. Los vecinos de Almerimar que han decidido dar un paseo por la Playa de Levante este jueves por la mañana, se han encontrado con una sorpresa varada en la orilla: un velero de 12 metros de eslora en aparente buen estado.

Todo comenzó, según La Voz de Almería, con una llamada al 112 Andalucía a primera hora del día en la que se alerta de la presencia de una embarcación encallada en la arena. En. un primer momento, algunos de los residentes locales pensaron que se trataba de una patera, pero los agentes de la policía y personal de Salvamento Marítimo que llegaron Al lugar de los hechos se encontraron un velero en el que no parecía no haber tripulación.

Poco después aparecía el patrón del barco y único ocupante de la embarcación. El navegante, con síntomas de agotamiento, explicó a la Policía Local de El Ejido que por culpa del cansancio se quedó dormido y no se dio cuenta ni de que el ancla de su velero se había soltado ni de que la corriente lo estaba arrastrando hacia la costa.

El relato, no obstante, no se acaba ahí. Según consta en el informe policial, el agotado marinero denunció que en su viaje a Portugal, una embarcación no identificada lo había abordado previamente, robándole dinero, el teléfono móvil y provisiones esenciales que tenía a bordo. Pese a todo, no existe una confirmación oficial de estos hechos.

El velero se encuentra ahora en el Puerto de Almerimar, donde se someterá a una evaluación exhaustiva para determinar si tiene daños en la carena, la parte sumergida del casco del barco.