El Pentágono documentó 274 avistamientos de ovnis en menos de un año

Recreación de una nave espacial no identificada.

El Pentágono estadounidense ha informado este miércoles que entre agosto de 2022 y abril de 2023 documentó un total de 274 ovnis o fenómenos aéreos no identificados con el objetivo de analizar y comprender las amenazas potenciales que plantean para la seguridad del país.

A través de un comunicado, el portavoz Pat Ryder ha explicado que el Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional entregaron al Congreso el Informe Anual sobre OVNIs, tal como exige la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

En él se incluyen los informes de avistamientos realizados entre el 31 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023, así como otros de períodos anteriores que no se incluyeron en un informe anterior. La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios recibió un total de 291 informes de ovnis, de los que 274 ocurrieron durante el período indicado y otros 17 que ocurrieron entre 2019 y 2022.

"La seguridad de nuestro personal de servicio, nuestras bases e instalaciones y la protección de la seguridad de las operaciones estadounidenses en tierra, cielo, mar y espacio son primordiales", afirmó Ryder, quien añadió que Estados Unidos se toma muy "en serio" los informes de incursiones en su espacio aéreo, terrestre o marítimo. Hasta el 30 de abril de este año, el número total de casos que han revisando asciende a 800.

Hace justo un mes la NASA anunció la creación de un departamento especial para estudiar los ovnis, tras haber detectado que no se están estudiando adecuadamente, y prometió transparencia en cualquier posible descubrimiento. El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, afirmó que esa institución decidió crear este departamento para encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente.

Expertos independientes nombrados por la NASA llevaron a cabo ese año el estudio Fenómenos anómalos no identificados, que concluyó que "en la actualidad, la detección de objetos voladores no identificados suele ser fortuita, capturada por sensores que no fueron diseñados ni calibrados para este propósito y que carecen de metadatos completos".

El pasado julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos.