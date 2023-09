Iker Jiménez habla, por fin, de la noticia que está dando la vuelta al mundo: "Un completo fraude"

El mundo ha amanecido este miércoles 13 de septiembre con una noticia inesperada: el Congreso de México ha presentado a unos supuestos extraterrestres con más de mil años de antigüedad.

En unos pequeños ataúdes acolchados había postrados dos pequeños humanoides con rasgos cercanos a las aves. En España, tras darse a conocer la noticia, los ojos de miles de personas han ido directos al presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, que en vista de la insistencia de algunos usuarios ha decidido opinar sobre el asunto.

Ha contado el periodista que hace unos años habló de estas "momias E.T" y lo ha definido como "un completo fraude". Ha hecho referencia también Jiménez de la Teoría del tren que descarrila, acuñada por Javier Sierra: "Cuando estamos esperando lo de la NASA, que a ver qué dicen, que igual se queda en nada, surjan noticias que en fondo son un descrédito. Ves la tele y claro, quien se lo cree malo y quien no se lo cree carga contra todo el fenómeno extraño".

"Son ídolos para engañar a mentes más o menos interesadas en el tema y siempre ha sido así", ha añadido antes de decir que estos seres suelen estar creados con trozos de otros animales y que han existido en todas las culturas.

Sobre que haya ADN no humano ha comentado que es evidente: "Cómo no va a haber AND no humano si hay piezas no humanas, pero no extraterrestres precisamente, de otros animales".

Para los no doctos en la materia, el periodista ha hablado de los guaqueros, con los que ha convivido, personas que se encargan de saquear tumbas: "Les he entrevistado, cómo toman el alcohol, como conjuran sus miedos. He estado con ellos, he visto con Urbano lo que es sacar las momias".

Jiménez cree que el enigma ovni no se resolverá con piezas concretas a no ser que sean "un elemento, una sustancia no conocida" o "unos materiales que dan a la sospecha". "Si tuviera otros datos claro que lo diría, si supiera que es un misterio real claro que lo diría pero es que es orfebrería popular", ha sentenciado.