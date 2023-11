El pueblo de China en el que emiten anuncios del polígono de Fuenlabrada

Hay un pueblo de China, Qingtian, que es el lugar de origen de muchos de los ciudadanos chinos que emigran a España y que cuenta con unos 450.000 habitantes.

En un artículo publicado en Diario Sur, detallan la situación en la que está el municipio. Con una plaza parecida a Tiananmen en la que destaca su limpieza, pero que en sus calles cuenta con algunas características muy llamativas.

El periodista que escribe la noticia, Zigor Aldama, explica que se ha convertido en una cuna de emigrantes y es que, están tan orgullosos de los suyos, que hay publicidad de locales que están en España.

Según recoge el citado medio, se podía ver en una pantalla gigante el anuncio de un híper-chino de Fuenlabrada, con imágenes de patas de jamón serrano y botellas de aceite de oliva. "Construyamos un Qingtian más próspero", recoge uno de los carteles colocados por el ayuntamiento.

Las sorpresas no cesan y un taxista señala al periodista que en el pueblo "cinco de cada diez hombres hablan español". Pero no es el único en hablar y Mao Qin An, que regenta una tienda de productos españoles, considera que la situación todavía no es la óptima en China.

"Aquí la gente cobra entre mil y dos mil yuanes al mes (110-220 euros), mientras que en España se pueden conseguir 2.000 euros trabajando duro, ahorrar y luego regresar para invertir aquí", ha asegurado al citado medio.