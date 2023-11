Explica cómo ha sido la entrevista de trabajo "más surrealista" que ha tenido en su vida

El usuario de TikTok @pabelcampillo ha publicado un vídeo explicando cómo ha sido la entrevista de trabajo que ha tenido para una tienda de ropa china, la cual ha calificado de "surrealista".

"Llego, aparece una china y se pone a leer mi currículum en chino. Viene un señor y me dice que su madre no sabe mucho español y que me va a traducir", ha empezado señalando.

Y así ha enumerado las condiciones de trabajo: "Sería de domingo a viernes, es decir, solo libraría los sábados. El horario de 09:30 a 19:30. ¿Cómo voy a hacer diez horas diarias?".

Pero, solo le pagarían 40 horas: "¿Y las otras 20? Y el sueldo 1.200 euros. A cinco euros la hora. El descanso, lo que tarden en comer... cinco, diez minutos...Vacaciones no hay".

El relato ha enfadado mucho a los internautas de la red, que han recordado que es totalmente ilegal. Por eso el vídeo ha acumulado 42.000 'me gusta' y cerca de 400.000 reproducciones.