Una española muestra cómo son los exámenes en Finlandia: no tiene nada que ver con España

La tiktoker @anaaconrado es profesora en Finalndia y ha contado en un vídeo en la red social china cómo son y cómo se corrigen allí los exámenes. Ha puesto como ejemplo unos de Matemáticas y ha enseñado qué se hace allí para evaluar a los alumnos.

Sí se corrigen los ejercicios como aquí pero lo que no se hace es poner las notas: "En España, si tengo un examen que tiene 30 puntos en general, si un niño tiene 15 puntos de todo lo que he corregido, para mí, mi lógica española, mi regla de tres, me sale que 15 puntos de 30 es un cinco. Aquí no. Si tienes 15 bien de 30 tienes un siete".

Ha contado que en los colegios de España se ponen las notas más o menos igual pero en Finlandia no: "Existe el 6- (seis menos) que es como un 5,75 en España. Un 6. Un 6+, que es un 6,25, luego el 6,5 y finalmente el 7- (siete menos), que sería un 6,75".

También ha explicado que los suspensos son un 4. Es decir, "puedes tener un 0 y la nota que sale es un 4". Algo que "le encanta" porque es una forma de "motivar al alumno": "Qué más da sacar un 1, un 2, un 3 o un 4. Has suspendido y has suspendido".

Después tiene que ir puntuando los exámenes, por ejemplo, ha mostrado a un alumno que tiene un 25/30 y después tiene que convertir eso en notas del 1 al 10. Como muestra se puede ver que un 25/30 es un 9-, es decir, un 8,75.