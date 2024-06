El test del español 'real': solo un auténtico maestro del idioma descubrirá las 5 palabras 'intrusas'

En el día a día, es más que común encontrarse con palabras que vienen del inglés. "Vamos a hacer un 'brainstorming' para afrontar este proyecto" es una frase que bien podría decir el jefe de una compañía al resto de su equipo. Al mismo tiempo, con el auge de las redes sociales, términos como tweet o post ya no son ajenos para casi ninguno.

Tal ha sido su inclusión que son numerosos los términos y expresiones originarios del inglés que se han incorporado al español. Algunas de las palabras castellanizadas muy instauradas en el imaginario colectivo son fútbol (football), cóctel (cocktail), bistec (beef steak). Asimismo, la RAE adaptó términos como clic o clicar (click) o friki (freaky).

Un test del español 'real'

Así, es más que probable que utilices palabras en inglés sin darte cuenta. Y si no es así, te retamos a este test en el que encontrarás una lista de palabras en español en la que hay 5 'intrusas', es decir, términos cuyo origen es inglés. ¿Serás capaz de encontrar cuáles? ¡Vamos con el reto, el reloj ha empezado a correr!

alienígena

posesión

contacto

tríceps

literatura

túnel

libertad

dimensión

drenaje

lechuga

vagón

crédito

finanza

boxeo

producción

estándar

círculo

cáliz

excremento

digital

La solución es...

Si has llegado hasta aquí es probable que tanto de un primer vistazo hayas encontrado las cinco palabras 'intrusas' como sigas dándole vueltas a las que has escogido y todavía tengas dudas con alguna.

Así, las palabras 'intrusas' de esta lista de veinte son estándar (standard), túnel (tunnel), drenaje (drainage), boxeo (boxing) y vagón (wagon). ¿Has acertado todas? Si no es así, no hay motivo para desanimarse. Es un juego y su principal objetivo, además de que ejercites el cerebro, es pasar un buen rato, más si lo has realizado en compañía de amigos y/o familiares.