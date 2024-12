Esta es la provincia española con más pueblos sin bares

Los bares no son solo un pilar fundamental del sector de la restauración, sino también una pieza clave en el engranaje económico y social de las localidades. Estos espacios generan empleo, dinamizan el comercio local y contribuyen al desarrollo turístico, además de actuar como centros de interacción. En las zonas rurales, su papel es aún más crucial, ya que suelen ser el único punto de encuentro social para los vecinos.

Sin embargo, no todos los municipios tienen la suerte de poder presumir de bar o de locales que actúen como tal. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en España hay más de 1.435 pueblos que no tienen ningún establecimiento de hostelería. Aunque la mayoría de ellos no supera los 100 habitantes, el impacto económico es perjudicial cuanto menos.

De todo el territorio, Soria encabeza el ranking nacional de provincias con más localidades sin bares, concretamente el 58% de sus pueblos. Esto no es más que un reflejo del abandono que sufren las zonas rurales en la actualidad, aumentando así el problema de la España vaciada. Cada vez son más los pueblos que se quedan sin bares, un servicio que tradicionalmente ha sido el corazón social de estas comunidades, algo que evidencia el declive demográfico de la región.

Unos datos desalentadores

El segundo puesto del ranking lo ocupa Guadalajara, con el 43% de sus pueblos sin bar; seguido muy de cerca de Palencia, con el 42%. Completando el quinteto se encuentran Ávila con un 39% y Burgos con un 37%. Unos datos realmente tristes que reflejan las dificultades para mantener los servicios básicos en el ámbito rural, algo que acentúa el aislamiento de los vecinos, especialmente de las personas mayores, que dependen de este tipo de bares para mantener una vida social activa.

En términos generales, de los 3.990 municipios que conforman España, al menos 1.435 tienen cero bares o restaurantes. Según los datos recopilados por Afi, esto se materializa en un total de 142.781 personas que no tienen un bar en su pueblo, por lo que tienen que privarse de un espacio de socialización esencial y, en muchos casos, de un servicio básico para el día a día.

¿A qué se debe?

La ausencia de bares en las zonas rurales responde a varias causas, la más importante: la despoblación. Con la emigración de los jóvenes hacia las ciudades se reduce considerablemente la clientela potencial, lo que hace que muchos negocios de este estilo no sean rentables. Además, cada vez es más notable la dificultad para encontrar relevo generacional en los negocios familiares, lo que lleva al cierre de muchos ellos.

Varias administraciones locales y regionales han intentado revertir esta situación con diversas iniciativas, como subvenciones para mantener abiertos los negocios o planes para atraer nuevos clientes, pero los resultados no son los esperados. A pesar de los esfuerzos, el futuro de los bares en las zonas rurales sigue siendo incierto y deja latente la necesidad de revitalizar las máximas zonas posibles de lo que se conoce como la España vaciada.