Este es el sueldo de un repartidor de Amazon

Amazon se ha convertido en una de las plataformas estrellas de comercio online. En su página web se puede encontrar todo lo que se busque, e incluso cuentan con la posibilidad de recibirlo al día siguiente. Pero no es oro todo lo que reluce. Sus trabajadores no cuentan con las mejores condiciones laborales, como ha explicado una de sus repartidoras en Galicia.

La usuaria de X -anteriormente conocido como Twitter- Malamente (@MalaMalamente) ha querido contar su experiencia como repartidora de Amazon. "Hola, Yolanda Díaz. Te voy a contar cómo es un día de trabajo como conductor/a de Amazon", comienza su hilo.

En varios mensajes expone la situación que viven los repartidores de esta empresa. Explica cuáles son los horarios de entrada, las rutas que tienen que hacer, las paradas... Pero, lo más llamativo es que no pueden no entregar un paquete si una persona no está en su domicilio: "El paquete hay que entregarlo sí o sí, porque si no penaliza a las empresas con las que colabora y estás a la vez ejercen presión para hacerlo, para que no les bajen las métricas, ya que no cobrarían pluses".

El sueldo de los repartidores de Amazon

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del sueldo de los repartidores de Amazon es que la plataforma asegura sus envíos a sus usuarios prime en tan solo 24 horas. Y eso incluye fines de semana e, incluso, festivos. Atendiendo a esta jornada laboral, el sueldo debería incluir pluses por trabajar en días no laborables y , sin embargo, no es así.

La usuaria de X es clara con el salario que reciben "1360€/mes brutos, sin vacaciones y con una media de trabajo de 11-12h al día de lunes a domingo y festivos incluidos, sin parar para descansar ni media hora".

Y termina su hilo apelando, de nuevo, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: "Espero que este tuit lo leas y al menos lo tengas en cuenta, ya que esta forma de explotación laboral se supone que terminó en la Edad Media".