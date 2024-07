Este es el único pueblo de Cataluña que conserva su nombre en castellano

Hay ciudades que no cambian con el paso del tiempo. No lo hacen en sus calles, sus arquitecturas ni algunos de sus iconos más conocidos e ilustres. Pero tampoco lo hacen en su nombre o el modo en el que algunos las conocen, pese a no ser el oficial.

Lo habitual en las últimas décadas ha sido ver cómo casi todos los municipios han ido cambiando su identidad tras el nombre en castellano que le impuso la dictadura franquista.

Unos términos que no representan a muchos de sus ciudadanos y que han cambiado por complejo al no sentirse arraigados con él. Pero hay un pueblo de Cataluña que ha mantenido el mismo nombre.

Se trata de Cabacés, un municipio de el Priorat, que ha mantenido su nombre en castellano con el paso de los años. La razón es mucho más importante que lo relacionado con el franquismo.

El nombre en castellano sigue siendo el oficial, pese a que algunas personas han debatido sobre la posibilidad de retornar al nombre catalán, Cabassers. De momento, no se ha alcanzado dicho acuerdo.

Pero ese nombre viene de más atrás. El topónimo Cabacés se rige desde el año 1738 y apareció por primera vez en un documento oficial en 1742. El Instituto Geográfico y Estadístico español lo fijó como nombre oficial.

En 1933, su nombre cambió a Cabassers y, desde el franquismo, no ha vuelto a ser tenido en cuenta, pese a que sigue habiendo una campaña que reclama recuperarlo y poner fin al término en castellano.