Esto tienes que hacer si aún no has recibido la carta de acreditación del Imserso para la temporada 2024-2025

El 1 de julio se pusieron a la venta los nuevos viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para la temporada 2024/2025, los cuales se podrán adquirir hasta el próximo lunes 22 de julio. En total son 886.269 plazas las que se han convocado este año para que los jubilados y personas que puedan disfrutar de este derecho gocen de unos días de descanso en distintos puntos del país a un módico precio.

Para facilitar el proceso de reserva de los viajes, desde el Imserso han enviado una carta de acreditación a las personas que ya han participado previamente en otras temporadas. En las mismas, que se comenzaron a enviar desde el pasado 12 de junio, la directora general del Imserso informa de la puesta en marcha de una nueva temporada de viajes y se incluyen tus datos personales, tus preferencias de destino y si estás vinculado a otra persona de la misma provincia para realizar el viaje.

Esta información, que está sujeta a la base de datos del Imserso, es posible modificarla, así como el destino de preferencia. Para ello, es necesario acceder a la sede electrónica del Imserso y acreditarse mediante el sistema Cl@ve o el número de referencia que aparece detallado en la carta de acreditación. Acto seguido, hay que escanear el código QR que aparece en la carta con el teléfono móvil. Para los que no cuenten con dispositivos electrónicos, se puede remitir el impreso de solicitud cumplimentado antes del lunes 22 de julio a la siguiente dirección: Programa de Turismo del Imserso, Apartado de Correos, 10.140, 28080 Madrid.

¿Y si no me ha llegado la carta de acreditación?

Son varios los motivos por los que no te puede haber llegado la carta de acreditación: "Puede ocurrir que su carta se encuentre, todavía, en proceso de envío y la reciba a la mayor brevedad o bien, que no se encuentre dado de alta en el programa", explica el Imserso. En todo caso, se puede comprobar el estado de acreditación en la sede electrónica del instituto.

Asimismo, puedes llamar al teléfono de atención al cliente del Imserso -91 266 77 13-, el cual está operativo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Además, en la propia web del Imserso, disponen de formularios y más información sobre cómo proceder en este caso.